La Pyrenees Stage Run finalitza amb l’aventura de creuar els Pirineus

Pyrenees Stage Run (Foto: Lluís Toll Riera)

El diumenge passat més d’un centenar de corredors i corredores van començar des de Ribes de Freser l’inici d’una aventura pels Pirineus que ha finalitzat aquest dissabte a Salardú (Val d’Aran). La Pyrenees Stage Run (PSR), organitzada per BiFree Sports, ha tancat la setena edició amb la satisfacció de veure com els 50 equips participants han gaudit d’una experiència compartida en l’única cursa per etapes d’aquest estil que es realitza en terres pirenaiques.

El repte que tenien per endavant era completar els 220 quilòmetres i més de 15.000 metres de desnivell positiu, en un recorregut que passa per cinc dels parcs naturals més icònics dels Pirineus, resseguint el clàssic GR11. Un any més la Pyrenees Stage Run s’ha caracteritzat pel gran ambient i la convivència entre tots els participants etapa rere etapa, amb l’inestimable col·laboració de tot l’staff i voluntaris que viuen la cursa amb passió i molta energia positiva.

Un recorregut envejable i respecte pel medi ambient

Tot els participants han gaudit d’un recorregut fascinant pels Pirineus per indrets tan icònics com el cim del Balandrau, la Portella dels Engorgs, la Vall del Madriu –ja a Andorra i considerada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO­–, l’entranyable refugi de Baiau, la Collada dels Tres Estanys o el Refugi de Saboredo, a l’emblemàtic Parc Nacional d’Aigüestortes.

A més, sempre amb una filosofia de buscar el mínim impacte ambiental per part d’una organització que és especialment curosa amb la preservació del terreny per on transcorre tota la prova, minimitzant el marcatge del recorregut –fins i tot deixant alguns trams d’aventura on cada equip havia d’orientar-se autònomament–, i fent una recollida escrupolosa dels residus generats durant tota la setmana de la Pyrenees Stage Run.

“Una edició molt especial”

El codirector de BiFree Sports, Tomàs Llorens, ha destacat que “aquest any la PSR ha estat una edició molt especial perquè hem tornat a tenir gairebé 120 inscrits com l’any 2019 i hem canviat les tres primeres etapes, un canvi que ha agradat molt als repetidors que ho han trobat molt encertat”. Llorens també ha afegit que “el darrer dia ha estat molt bonic, tothom estava molt content amb la festa final a Salardú i el lliurament de premis i tenim moltes ganes de tornar-hi l’any vinent i ara ja ens posem a pensar en la pròxima edició”, ha conclòs.

Les classificacions finals de l’edició 2023

Un cop finalitzada la darrera etapa de la PSR també ha estat el moment de fer el lliurament de premis i obsequis als guanyadors de totes les categories, però tots els finishers també han rebut un reconeixement per acabar la cursa. Tot plegat, amb el mateix esperit de sempre des que es va crear aquesta cursa ara fa set anys.

Pel que fa als resultats finals, en categoria masculina l’equip guanyador ha estat el Turmells Team format pels catalans Alexandre Urbina i Roger Embid. Tots dos s’han endut la victòria de manera clara i contundent, imposant-se en totes i cadascuna de les set etapes.

En categoria femenina, les austríaques de l’equip Summitsox, Nina Lang i Veronika Hamminger, també han demostrat des de l’inici la seva fortalesa i han guanyat totes les etapes coronant-se com les campiones d’aquesta setena edició de la PSR.

Finalment, l’equip Mountain Goats format per la corredora txeca Kamila Subova i l’eslovac Jakub Turcan s’ha imposat en la categoria mixta, després de mantenir un bonic duel esportiu amb el Team Riko format per la parella belga Lien Van Ballaer i Benjamine Vleugel

Podeu consultar tots els resultats de la Pyrenees Stage Run en aquest enllaç.