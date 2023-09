Conte en anglès per a infants d’1 i 2 anys a la Seu

Cartell anunciant el conte en anglès destinat a infants d’1 i 2 anys, a la Seu (Aj. la Seu)

La Biblioteca Sant Agustí de la Seu d’Urgell ha preparat una nova guia temàtica per a treballar els primers dies de curs, les activitats extraescolars i el funcionament de l’escola amb l’objectiu que els més petits s’hi vagin familiaritzant. Aquesta guia es pot trobar aquí.

A més a més, la biblioteca també ha organitzat per als més petits una hora del conte en anglès, de la mà de Kids&Us de la Seu d’Urgell. Aquesta activitat adreçada a infants d’1 i 2 anys tindrà lloc el proper divendres, 15 de setembre, a les 17.30 hores, al pati de la mateixa biblioteca, on s’explicarà el conte ‘Mousy and the big red ball’.