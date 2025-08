La Purito 2025 omple els Cortals d’Encamp amb més de 2.160 ciclistes

Una imatge de la Purito 2025 (Comú d’Encamp)

Els Cortals d’Encamp han tornat a ser, aquest diumenge, l’escenari d’arribada de La Purito Andorra 2025, una de les marxes cicloturistes més destacades del calendari andorrà. Amb més de 2.160 ciclistes inscrits de 20 països diferents –i d’indrets com Hong Kong o Madagascar que per primera vegada han tingut representació a l’esdeveniment- la jornada ha tornat a consolidar l’èxit de participació i el prestigi d’una cita esportiva que combina exigència, bellesa paisatgística i esperit popular.

L’edició d’enguany ha ofert tres recorreguts de 30, 80 i 115 quilòmetres, amb la tradicional pujada final als Cortals d’Encamp. El traçat llarg ha inclòs sis ports emblemàtics del país: La Rabassa – La Peguera, Coll de la Gallina, Alt de la Comella, Collada de Beixalís, Coll d’Ordino i Cortals d’Encamp, sumant més de 4.800 metres de desnivell.

El 93% dels participants han estat turistes i s’ha registrar una mitjana de pernoctacions de 2,7 nits, la qual cosa ha provocat un impacte econòmic per sobre del milió d’euros. Dels inscrits, el 57,4% ja hi havien participat anteriorment i el 75% nan confirmat que hi tornarien. Pel que fa a la valoració global, la passada edició de La Purito va rebre una puntuació de 8,8 sobre 10.

L’edició 2025 ha comptat amb la presència destacada del llegendari Alejandro Valverde, conegut com “El Bala”, campió del món el 2018. Juntament amb l’amfitrió, Joaquim “Purito” Rodríguez, ha rebut la salutació del cònsol menor d’Encamp, Xavier Fernàndez, i de la consellera d’Afers Socials i Gent Gran, Sílvia Ramond, a la línia de meta.

El cònsol menor ha destacat l’ambient “distès i familiar” que hi ha hagut als Cortals d’Encamp i durant tot el cap de setmana i ha subratllat “que a partir de demà ja començarem a mirar cap a la següent”, ja que el Comú aposta per aquest esdeveniment esportiu. Per la seva banda, “Purito” Rodríguez ha celebrat que ha estat “una Purito molt especial” i que per a la desena edició “ja tenim coses al cap, però tenim un any per a pensar bé què fer”.

Aficionats al ciclisme han pogut pujar fins a la meta dels Cortals d’Encamp a través del Funicamp, que ha estat gratuït per a participants i acompanyants que així ho havien requerit prèviament. Un cop finalitzada la marxa, els ciclistes han baixat fins al centre de la vila per a gaudir d’una arrossada al Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp, convertint-se en el punt final d’un cap de setmana ple d’esport, convivència i natura.