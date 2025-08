Bon balanç dels Mundials juvenils d’skyrunning per a l’equip de la FAM

La delegació andorrana a Fonte Cerreto (FAM)

Punt i final al Campionat del Món d’skyrunning juvenil que s’ha portat a terme a la població italiana de Fonte Cerreto. A la jornada de diumenge, s’han disputat la distàncies Sky i SkyYouth on Joan Lluch ha quedat 7è, en la categoria A i Thomas Pereiro ha estat 29è de la categoria B. Al final no hi ha hagut cap representant a la distància Sky.

La distància SkyYouth de 9km i 850m+ ha estat molt exigent. Els participants han anat molt ràpid des del primer metre, cosa que ha obligat a exigir-se al màxim a més d’un corredor. Amb unes condicions immillorables de temperatura, la representació andorrana ha ocupat llocs capdavanters, demostrant la qualitat d’un Joan Lluch que s’ha mostrat molt fort, en aquesta competició. Per altra banda, no ha tingut un bon dia Thomas Pereiro, malgrat ho ha intentat tot per a aconseguir estar entre els millors. Andorra ha aconseguit sumar uns valuosos punts de cara a la classificació final per països.





Classificació Sky Youth

Categoria A: Categoria B: 1.- Pol Mena. ESP. 57:15 1.- Biel Sagués. ESP. 54:05 2.- Ekain Fernández. ESP. 58:10 2.- Oscar Cransac. FRA. 57:49 3.- Patrick Clark. AUS. 59:03 3.- Christian Suini. ITA. 58:41 7.- Joan Lluch. AND. 1:04:25 29.- Thomas Pereiro. AND. 1:12:09

Divendres, es va dur a terme la distància vertical, on van participar Joan Lluch, Thomas Pereiro, Adrià Isal i Marc Casanovas. En la prova Vertical Joan Lluch ha estat 8è a la categoria A; Thomas Pereiro ha estat 13è a la categoria B; Marc Casanovas ha estat 9è a la categoria U23 i Adrià Isal ha estat 26è a la categoria C en la Vertical del Mundial amb molt nivell entre els participants.





Classificació Vertical

Categoria A: Categoria B: Categoria C: 1.- P. Clark. AUS. 1.- B. Sagués. ESP. 1.- L. Puigvert. ESP 2.- E. Fernández. ESP. 2.- F. Piumarta. ITA. 2.- M. Meusburger. AUT. 3.- A. Ludqvist. SWE. 3.- D. Gadin. ITA. 3.- F. Camesi. SUI. 8.- J. Lluch. AND. 13.- T. Pereiro. AND. 26.- A. Isal. AND.





Categoria U23:

1.- I. Net. ESP.

2.- F. Venero. ESP.

3.- L. Ehrle. GER.

9.- M. Casanovas. AND.