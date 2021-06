La Pujada Arinsal registra una inscripció espectacular

Amb una xifra de 68 pilots inscrits, la Pujada Arinsal engegarà motors aquest dissabte amb un parc de vehicles realment espectacular: 9 barquetes, 10 vehicles CM, 4 monoplaces, 6 GT i una gran quantitat de Turismes de totes les categories. Amb aquesta llista, l’ACA Esport obre el Campionat de França de Muntanya 2a Divisió de la millor de les maneres.

Totes les pujades d’entrenaments i de cursa de la Pujada Arinsal 2021 es correran a la CS520 d’Arinsal a Comallemple, entre les fites 0,300 i 4,300, en total 4 km amb un desnivell mitjà del 8,9%. El parc de sortida i el village de la prova estaran situats en ple centre d’Arinsal.

Inscripció d’alt nivell

Un total de 9 barquetes de pilots francesos estan inscrites en la Sèrie A francesa, la qual cosa significa que Arinsal serà on començarà una temporada que promet molta lluita. Una de les màximes figures que prendran la sortida amb aquest tipus de vehicle es Cyrille Frantz (Osella PA30T), subcampió de França de Muntanya de 2019 i Campió el 2015. També cal destacar Dimitri Pereira (Norma M20 FC), guanyador de la Pujada Ordino-Arcalís de 2017; Kevin Petit (Norma M20 FC), actual subcampió de França 2a divisió; Jean-Phillipe Martin (Norma M20B), etc.

En la Sèrie B, el pilot amb millor palmarès es Ronald Garcès (Audi R8 LMS Ultra), actual subcampió de França, però també caldrà seguir al català Jordi Gaig (Porsche 911 GT3-R), els francesos Nicolas Granier i Frédéric Toubert (Seat Leon Supercopa); Jean-Paul Terral (Aston Martin Vantage), etc.

Important participació entre els vehicles CM, encapçalats pels tres Joves Pilots de l’Automòbil Club d’Andorra: Edgar Montellà (Silver Car S3), que ve de fer un gran resultat en la Pujada a Les Ventoses; Raül Ferré (Silver Car CS), autor d’un gran paper en la passada pujada a El Fito (Asturies) i el prometedor Marc Solsona (Speed Car GTR Evo).

Per part francesa, Marc Blanchemain (Speed Car GTR), Jérôme Jacquot (Speed Car GTR Evo) i Alain Volbart (Speed Car GT) seran els més destacats. Finalment, mencionar la presència dels monoplaces conduïts per la francesa Marie Cammares (Tatuus FR 4C) i l’espanyol Abel Lombardo (Dallara F395) en la cursa pel campionat de França, i el debutant Marcel Muxella (Alpa FR92) i Antonio Vázquez (F-Renault 93) en la sèrie nacional andorrana.

Bona participació a la “Sèrie Nacional”

Un total de 22 vehicles formen la inscripció de la nova “Sèrie Nacional”, automòbils que tot i no complir la normativa de la FFSA han estat admesos a participar a Arinsal, amb classificació i premis exclusivament per a ells. La majoria són de pilots andorrans, però també hi ha francesos com el veterà Jean-Charles Massu, que presentarà un dels vehicles més interessants del lot, un Tiga SC81-Ford.

Una cursa on el públic serà especialment benvingut

Els espectadors de qualsevol origen territorial seran especialment benvinguts en aquesta edició de la Pujada Arinsal, ja que tot el principat d’Andorra gaudeix d’una situació epidemiològica molt bona, amb cap restricció per a entrar o sortir del seu territori. El cap de setmana de motor a Andorra oferirà també la màxima facilitat pel seguiment de la cursa, com per exemple aparcaments en els llocs indicats d’Arinsal i tota l’hospitalitat del país.

Un element magnífic per al seguiment de les diferents fases de la cursa serà el telecadira ‘Josep Serra’, en funcionament per al servei exclusiu de l’espectador durant els dos dies de competició. Aquest telecadira connecta la sortida amb l’arribada de la pujada, un element de transport personal extraordinàriament pràctic i original que ofereix una visió aèria del traçat excepcional.

La comoditat sol ser una norma en tots els esdeveniments automobilístics que organitza l’ACA i la Pujada Arinsal en serà un nou exemple, amb el participant i l’espectador sempre en el punt de mira. Com en les dues edicions anteriors, el pàdoc estarà situat en ple centre d’Arinsal, la qual cosa significa proximitat amb establiments i serveis de tota mena. Diversos hotels estan situats a prop de la sortida o del propi pàdoc. La base de la competició estarà ubicada a l’Ushuaia Mountain Hotel (Arinsal), just al costat del punt de sortida de la pujada.