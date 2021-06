Una empresa de robots per a la restauració s’instal·la al Niu d’Andorra Telecom

Victor Martin, CEO de Macco Robotics ha presentat avui, en una roda de premsa telemàtica, la nova startup que s’allotja al NIU d’Andorra Telecom. Es tracta d’una proposta que dona solució a una demanda que ha crescut de forma exponencial durant la pandèmia de la Covid-19 en el sector de la restauració.

“La necessitat d’un lliurament sense contacte i garantir a la vegada la seguretat i una bona experiència als clients, han fet créixer les demandes dels nostres robots”, ha explicat Martin. Uns robots que segons paraules del CEO de Macco Robotics “preparen i serveixen aliments i begudes, que porten comandes des de la cuina fins al taulell o la taula, que desinfecten espais, etc”. Amb aquesta tecnologia, ha afegit Martin, s’assoleix una automatització col·laborativa i efectiva entre robots i la resta de dispositius. Des de la startup ressalten també que els robots no arriben per treure llocs de treball sinó per permetre que les persones deixin de fer feines repetitives per d’altres que aportin més valor.

Miquel Gouarré, responsable del Niu a més de donar la benvinguda a la nova startup, ha remarcat que un dels punts forts de la solució que ofereix Macco Robotics “és que permet recopilar una gran quantitat de dades en relació al negoci i al servei, unes dades que són de gran valor per a la presa de decisions de l’establiment”.

Es tracta d’un projecte que ha rebut una gran quantitat de premis entre els que destaquen els lliurats pel Rotary Club (2019), la Razón, Premio Luz (2016), Premio Europeo a la Gestión e Innovación Empresarial (AEEC).

El motiu que ha portat a Victor Martin a instal·lar-se al NIU d’Andorra Telecom ha estat, principalment, per completar la fase de finançament per seguir creixent i poder abastir l’altíssima demanda que tenen en aquests moments i que es preveu vagi augmentant en els propers anys.

Marta Ambor, coordinadora del NIIU d’Andorra Telecom, ha informat que aquesta startup participarà el dia 18 en l’esdeveniment Andorra Business Market, de la mà del NIU d’Andorra Telecom així com també serà candidata a participar en la cimera de negoci Millonario Masters Minds que es celebrarà en el Hotel Hilton de Barcelona els popers dies 17 i 18 de juliol.

Amb aquesta son ja cinc les startups que han entrat a formar par de l’ecosositema de la incubadora/acceleradora d’Andorra Telecom aquest 2021