Davallada del 16,1% en el nombre d’inscrits en recerca de feina al Servei d’Ocupació d’Andorra

El nombre global de demandants al Servei d’Ocupació d’Andorra (SOA) en recerca de feina a final del mes de maig del 2021 és de 1.080 persones, el que representa una davallada del 16,1% respecte al mes anterior (1.288 persones). El ministre de Finances i Portaveu, Eric Jover, ha apuntat que l’objectiu del Govern és seguir treballant per estabilitzar aquesta xifra, que va assolir el pic més alt a mitjans de juny de l’any passat amb 1.873 demandants a través de diferents polítiques de foment de l’ocupabilitat. En tot cas, Jover ha apuntat que les dades “avancen en la bona direcció”.

En paral·lel, segons les darreres dades del SOA, es constata que el nombre total de llocs de treball oferts a final del maig és de 809. Una xifra representa un augment respecte al mes anterior del 36%, quan s’oferien 595 llocs de treball.

Pel que fa a l’ajut per desocupació, 361 persones percebien al maig la prestació (237 la prestació econòmica per desocupació involuntària i 124 la prestació econòmica ocasional d’activitats relacionades amb la temporada de neu), la qual cosa representa un lleuger augment respecte a l’abril (344: 209 van rebre la prestació econòmica per desocupació involuntària i 135 la prestació econòmica ocasional d’activitats relacionades amb la temporada de neu).

Jover també ha avançat que a l’abril del 2021 hi havia uns 37.256 assalariats, una xifra que suposa un increment de 1.503 persones en comparació amb el mateix mes de l’any 2020 (35.753 assalariats). A més, el ministre de Finances i Portaveu, ha posat en relleu que actualment hi ha 2.201 persones en Suspensió temporal del contracte (STCT) o de Reducció de la jornada laboral (RJL): 1.358 en RJL i 843 en STCT.