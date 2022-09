La prova andorrana del Mundial de TrialGP se celebrarà entre el 16 i el 18 de juny

Per a commemorar el 25è Mundial a Andorra s’ha intentat portar també la prova de TrialGP femenina, però no ha estat possible. El que sí que es disputarà és la de Trial2 femenina que serà la darrera del calendari i on es repartiran els títols. Fa tot just un parell de setmanes Toni Bou es va proclamar, per setzena vegada, campió del món a l’aire lliure, l’any vinent buscarà el dissetè títol.

En X-Trial, el resident també té a la butxaca el setzè títol. La setmana vinent l’aixecarà en la darrera prova del circuit mundial a Andorra, una cita que es podrà seguir en directe per Andorra Televisió.