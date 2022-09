El COEX celebra 60 anys treballant per la seguretat a les carreteres del país

El cap de Govern, Xavier Espot, i el ministre de Territori i Habitatge, Víctor Filloy, han presidit l’acte pel 60è aniversari de l’Àrea de Conservació i Explotació de Carreteres (COEX), que s’ha celebrat a la base central del COEX, situada sota la rotonda de la boca est del túnel de les Dos Valires.

En l’acte s’han homenatjat les persones que des de la seva creació, l’any 1962, han prestat el seu servei a l’Àrea de Conservació i Explotació de Carreteres. Precisament, en el seu parlament, Espot ha destacat la importància d’homenatjar “a totes les persones que al llarg d’aquestes sis dècades han contribuït a fer d’Andorra un país més segur”.

El cap de Govern ha posat en relleu que la viabilitat hivernal “és una de les tasques més conegudes del COEX”, si bé l’Àrea també duu a terme altres tasques igualment essencials per a “garantir la seguretat” al llarg dels 275 quilòmetres de xarxa viària.

A tall d’exemple, Xavier Espot s’ha referit als treballs de conservació, reparació i neteja de les infraestructures viàries, així com de la senyalització i abalisament, la gestió dels contactes externs per a assegurar la gestió de les allaus i el manteniment dels sistemes de protecció o la permanència d’un servei de guàrdia per a atendre les urgències, ja sigui a causa d’accidents de trànsit o per circumstàncies meteorològiques adverses i riscos naturals.

Per la seva part, Víctor Filloy ha lloat la tasca emprada durant tots aquets anys: “milers d’hores d’esforç i dedicació, i una professionalització creixent d’un equip humà i tècnic que ha sabut adaptar-se i donar resposta a les necessitats del país”. El ministre, durant les seves paraules, ha repassat l’històric nacional en relació a les carreteres i l’evolució de la xarxa viària del país que va permetre obrir Andorra al món.

Així, també ha reconegut que la feina del COEX va “més enllà de l’hivern i les situacions derivades de les incidències a la xarxa viària”. Per aquest motiu ha recordat que “la coordinació entre tots els equips i les diferents administracions és la clau per a donar resposta a unes necessitats que s’han incrementat exponencialment en els darrers anys”. Finalment, ha ressaltat l’excel·lent tasca imprescindible que du a terme el COEX “de forma silenciosa però essencial”.