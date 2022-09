L’Associació Internacional de Parcs Científics i Tecnològics formalitza l’entrada d’Andorra a l’entitat

El ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo ha mantingut aquest dijous i divendres diverses reunions tècniques de treball a Sevilla vinculades amb el desenvolupament de la Zona Franca, acceleradores d’startups i a la candidatura andorrana a Reserva de la Biosfera per la Unesco, aprofitant el congrés anual de l’Associació Internacional de Parcs Científics i Tecnològics (IASP) on s’ha formalitzat l’entrada d’Andorra com a membre.

El ministre ha mostrat el compromís del país per a oferir oportunitats per a desenvolupar talent per als joves i per a tothom que vulgui explorar l’ecosistema d’innovació oberta del país. També ha avançat que els principals reptes actuals són alinear els recursos existents al Principat, així com incorporar noves capacitats clau per a ajudar a crear un centre realment innovador on la recerca, l’emprenedoria i la ciutadania puguin desenvolupar i crear noves solucions amb estructures àgils d’incubació, transferència de tecnologia i acceleració de noves idees.

Andorra Recerca +Innovació membre de la IASP

Andorra és membre de l’IASP després de l’acord que van signar al febrer el mateix Gallardo i el director d’Andorra Recerca+Innovació, Marc Pons. La inclusió del país en aquesta entitat formada per 350 membres de 73 països, serveix per a avançar en els preparatius del districte de ciència, tecnologia i innovació que treballa el Govern i permet al país entrar en una xarxa que impulsa polítiques, programes i serveis d’alt valor afegit per a empreses i emprenedors. A més, connecta el país amb els diferents parcs científics i àrees d’innovació del món, alhora que ofereix el suport de l’associació i dels seus grups de treball en la definició i evolució dels projectes andorrans.

El ministre ha aprofitat el desplaçament per a visitar l’acceleradora d’startups d’Andalusia, l’Espacio Res, on s’ha reunit amb el director de l’entitat, Manuel Ibáñez, i ha conegut el model dels projectes empresarials basats en la responsabilitat social i la innovació continua que l’han convertit en un referent internacional. En poc temps l’acceleradora ha acompanyat 167 Startups i compta amb més de 700 persones en la seva comunitat.

Zona Franca de Sevilla

Gallardo també ha mantingut una trobada amb Alfredo Sánchez Monteseirín, Delegat Especial de l’Estat per la Zona Franca de Sevilla i ex alcalde de la ciutat, per a conèixer els trets diferencials d’aquest espai. Es tracta de la setena àrea fiscal i duanera especial d’aquest tipus a Espanya i l’única emplaçada en un port maritimofluvial, a l’interior i no a la costa.

La zona franca sevillana, que compta amb 72 hectàrees, s’ha constituït com un nou espai fiscal que ofereix a les empreses amb activitats de caràcter industrial, comercial i mercantil la possibilitat d’emmagatzemar, manipular i distribuir mercaderies comunitàries i no comunitàries no contaminants exemptes d’impostos duaners indirectes. A més l’aplicació del règim especial de transformació de les mercaderies és un dels punts que es vol explorar per a la zona franca andorrana.

Doñana, Reserva de la Biosfera

Per últim s’ha reunit amb el director del Parque Nacional y Natural de Doñana, Juan Pedro Castellano, un espai Reserva de la Biosfera des del 1981 que s’ha convertit en un referent internacional. El seu treball cap a la sostenibilitat, mantenint l’equilibri entre les activitats més tradicionals, una gestió de l’agricultura cada cop més tecnificada i la pràctica d’un turisme respectuós amb l’entorn, són alguns dels trets diferencials d’aquest territori. Per a aconseguir aquest objectiu han realitzat un treball coordinat entre la població i l’equip gestor de la reserva, semblant al que s’està desenvolupant per Andorra.