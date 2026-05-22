La Prefesta del Carrer Major de la Seu proposa música en directe i activitats populars

El Parc del Cadí acollirà aquest dissabte vinent, 23 de maig, una nova edició de la Prefesta del Carrer Major de la Seu d’Urgell. La jornada comptarà amb música en directe i activitats populars en un ambient festiu obert a tothom. El programa començarà a les set del vespre amb un bingo popular. L’organització ha previst també una botifarrada i també l’actuació d’un punxadiscos per a amenitzar l’esdeveniment.
Els concerts arrencaran a les 22.30 hores amb el grup local Mai Por, dedicat a la música tradicional. A continuació, a mitjanit actuarà la formació andorrana Black&White&Digital, amb un repertori de música original. La nit es tancarà a dos quarts de dues de la matinada amb Simptomati Performance, grup electropunk de la Seu d’Urgell.
La Prefesta està organitzada per la Comissió de la Festa del Carrer Major amb la col·laboració de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell. L’objectiu és recaptar fons per a la celebració oficial, que tindrà lloc el mes d’agost.