La Policia signa amb INTERPOL l’Acord General sobre els privilegis i immunitats en la Conferència Regional Europea

El director del Departament de Policia, Bruno Larne, i el Cap de l’Oficina de Cooperació Internacional i de l’Oficina Central Nacional (OCN) d’INTERPOL Andorra, el sergent major Francesc Almendros, han assistit a la 53a Conferència Regional Europea de l’Organització Internacional de Policia Criminal, que s’ha celebrat a Toledo els dies 20 i 21 de maig. INTERPOL ha reunit, en l’esdeveniment, 140 alts funcionaris policials de 54 països en representació de les principals policies d’Europa amb l’objectiu de fer front a la delinqüència que amenaça aquesta regió.
En aquest sentit, s’han tractat diversos tipus de delictes transnacionals, operacions de frau dirigides a víctimes d’altres continents i l’actuació de grups criminals que s’infiltren en negocis legítims. Així mateix, s’ha posat el focus en l’evolució del tràfic de drogues a Europa i en com detectar i desmantellar les xarxes de tràfic de persones que operen en el territori.
Durant les dues jornades de treball, els delegats dels diferents països han examinat com les xarxes delictives estan explotant cada cop més les plataformes digitals i els centres d’estafa a escala industrial, fet que representa una amenaça cada cop més gran a escala global.
Signatura de l’Acord General sobre els privilegis i immunitats
En el marc de la Conferència, el director de la Policia, Bruno Lasne, ha signat, amb del secretari general d’INTERPOL, Valdecy Urquiza, i el president d’INTERPOL, Lucas Philippe, l’Acord General sobre els privilegis i immunitats de l’Organització Internacional de Policia Criminal.
Aquest acord és un tractat que van adoptar els 196 països membres de l’organisme en la 93a Assemblea General que l’organització va celebrar a Marràqueix, al Marroc, a finals del passat mes de novembre amb l’objectiu d’establir un marc multilateral de protecció legal entre INTERPOL i els seus membres.
El seu principal propòsit és garantir que INTERPOL, els seus funcionaris i les seves bases de dades operin amb total independència, neutralitat i immunitat. Això salvaguarda la confidencialitat de la informació policial compartida i evita que tercers puguin interceptar-la o accedir-hi sense autorització.
Inicialment, durant la 93a Assemblea General del 2025, s’hi van adherir 11 països. La resta s’hi aniran sumant progressivament quan rebin l’aprovació dels seus respectius Estats. En la 53a Conferència Regional Europea han signat l’acord Andorra i Espanya.