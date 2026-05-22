El Grup de Folklore Casa de Portugal retorna a les seves arrels

El Grup de Folklore Casa de Portugal viatja, avui divendres, a Portugal, per participar a l’espectacle «Una Família, molts vestits», una organització de l’Etnogràfic de Vila Praia d’Âncora, al nord de Portugal. L’esdeveniment s’emmarca en les celebracions del 50è aniversari del grup de l’Alto Minho que el passat 1 i 2 de maig va visitar el Principat d’Andorra per a participar a la trobada Danses del món, organitzat pel Grup de Folklore Casa de Portugal.
D’aquesta manera, en plena commemoració del seu 30è aniversari, el grup andorrà viatja a l’arrel etnogràfica del seu treball de representació a Andorra per a participar en l’esdeveniment que inclou una desfilada del vestit tradicional de la zona etnogràfica de Viana do Castelo, combinat amb balls típics dels diferents grups. La vetllada comptarà també amb la participació del Rancho das Lavradeiras de Carreço, l’agrupació folklòrica més antiga de Portugal i, alhora, padrins de l’Etnográfico. Per la seva banda, l’Etnográfico és el padrí del grup andorrà.
La sala del Cine Teatre dels bombers de Vila Praia d’Âncora acollirà, a partir de les 22 hores, la vetllada cultural i de retrobament, alhora que posa a prova el rigor etnogràfic del Grup de Folklore Casa de Portugal de visita a l’arrel identitària de la seva cultura.
El diumenge, l’organització té previst un conjunt de visites culturals i jornades de convivència a tocar de l’oceà Atlàntic.