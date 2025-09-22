La Policia rep una tercera denúncia relacionada amb agressions a menors

La Policia ha rebut, aquest cap de setmana, una tercera denúncia relacionada amb les agressions i amenaces d’un grup d’adolescents a altres menors. En aquest cas, els fets haurien tingut lloc a finals del mes de juliol i seguirien el mateix patró. Aquesta tercera denúncia s’afegeix a les rebudes al setembre, una per una agressió i, la segona, per amenaces i coaccions.
La investigació, ja judicialitzada, avança i ha permès identificar i controlar joves presumptament implicats en els fets. Fins ara, s’ha identificat dos grups principals d’adolescents que es dedicarien a agredir, amenaçar i intimidar, mentre s’analitza tota la informació de la qual es disposa i que els investigadors del Cos continuen recollint.
La Policia recorda que, des que es va rebre la primera denúncia al setembre, se li va donar la màxima prioritat i, immediatament, va reforçar, a més, la vigilància amb efectius uniformats i de paisà en un operatiu preventiu amb la col·laboració dels serveis de Circulació i Joventut dels comuns d’Escaldes-Engordany i Encamp, parròquies on s’havien detectat inicialment aquests comportaments violents, per tal d’erradicar-los i evitar que es tornin a repetir. Al mateix temps, s’està tractant la qüestió amb docents i mediadors.
Així mateix, la Policia, que està molt amatent a tot el que està succeint, vol incidir en el fet que no només els agressors poden tenir responsabilitat penal, sinó també aquells joves que animen i provoquen als que agredeixen.
El Cos és conscient que aquests comportaments estan generant neguit entre el jovent i les seves famílies i demana que, en cas que tinguin en la seva disposició qualsevol element que pugui ser d’interès per a la investigació, que es posin en contacte amb la Policia, ja sigui per telèfon, al 872 000, com a través dels diferents despatxos policials o per correu electrònic a l’adreça policia@policia.ad. També insta la ciutadania que, si algú detecta conductes similars, es posi en contacte amb la Policia perquè pugui intervenir-hi immediatament.
La Policia també incideix en la importància d’evitar difondre informació falsa i comentaris xenòfobs i recorda que és una qüestió que afecta menors i que cal actuar amb prudència i amb totes les garanties.