Escaldes presenta la 6a edició del programa Empodera’t, que s’allargarà fins al desembre

El departament d’Acció Social del Comú d’Escaldes-Engordany engega la sisena edició del programa Empodera’t, una iniciativa adreçada a dones que té com a objectiu seguir fomentant l’empoderament a través de xerrades, tallers, formacions i masterclass. Per aquest motiu, l’Empodera’t treballa des de diferents eixos amb la voluntat de dotar les participants de recursos útils per a avançar tant a nivell individual com comunitari.
Aquesta nova edició, que s’estén de setembre a desembre, inclou fins a set activitats de temàtiques diverses. El benestar emocional continua tenint un paper destacat dins la programació amb les sessions de tai-txí, celebrada aquest dissabte, i ioga a l’aire lliure (28 de setembre, a les 10.00h a l’exterior del Prat del Roure) i la de risoteràpia (6 de novembre, a les 19.00h a la sala Prat del Roure). De la mateixa manera, les activitats vinculades a la creativitat es mantenen com un dels pilars del programa, amb tallers com el de ceràmica (11 d’octubre, a les instal·lacions de DO Atelier) o el taller de Nadal (9 de desembre, a les 20.00h, a la llar de jubilats) que ofereixen espais d’expressió personal i de creació compartida.
El programa incorpora també formacions orientades a l’àmbit tecnològic, com la referent a la intel·ligència artificial amb dispositius mòbils o tauletes (7 d’octubre, a les 19.00h, a la sala de premsa del Comú), que permetrà a les interessades familiaritzar-se amb eines digitals d’ús quotidià. Alhora, la salut personal es veu reforçada amb la xerrada dedicada a explorar el sòl pelvià (20 de novembre, a les 19.00h a la llar de jubilats), que posa en valor el coneixement i la cura del propi cos com a element clau per a l’empoderament.
Les inscripcions per a cada activitat s’aniran obrint els dies previs a la seva celebració i, en alguns casos, tindran un cost simbòlic d’entre 3 i 5 euros per a cobrir el material necessari. Les interessades poden consultar la programació completa de la sisena edició de l’Empodera’t a la web del Comú www.e-e.ad.