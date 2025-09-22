La setmana de l’isard finalitza amb el 81% del pla de caça realitzat

La setmana del pla de caça de l’isard s’ha tancat aquest diumenge, 21 de setembre, amb un total de 164 controls de captura d’isards, és a dir, el 81% del pla de caça permès per a aquest any que era de 201 exemplars. El percentatge és gairebé idèntic al registrat l’any passat. La concentració d’activitat s’ha focalitzat, sobretot el primer diumenge del pla de caça on es van fer 50 captures. És important recordar que aquest any s’ha posat en funcionament una nova funcionalitat d’aquest pla de caça amb la possibilitat de poder presentar-se en format individual, abans només es permetria formar colles, i també el fet que l’anella de control per la captura és individual i intransferible per als dos sistemes, fet que ha reforçat la seguretat i la traçabilitat.
El Cos de Banders ha desplegat tots els efectius durant la setmana i ha realitzat controls de carretera, dispositius preventius, dispositius de vigilància i ha posat a disposició un punt de control centralitzat on tots els caçadors han passat a fer el control de captura entre les 11 hores i les 22 hores.
A més, durant la setmana de l’isard també s’han iniciat els plans de caça de muflons i cabirols, com també s’han permès captures de daines, cérvols i porc fer amb l’objectiu de regular les espècies, tenint en compte el creixement de la cabana. En aquest cas, s’han realitzat un total d’11 controls de muflons abatuts, 21 cabirols, 2 daines, 13 cérvols i 1 porc fer.
Durant tota la setmana el Cos de Banders ha treballat sobre el terreny per a assegurar que l’activitat es desenvolupés amb normalitat. També, per a garantir la seguretat d’aquelles persones que han anat a la muntanya i no eren coneixedores de l’activitat. Al llarg dels set dies, el Cos de Banders ha constatat 6 infraccions lleus, per les quals s’han obert atestats que es troben en fase d’instrucció, per una possible infracció a la Llei de la caça. El Cos de Banders atribueix el correcte desenvolupament de la setmana a la coordinació i tasca del Cos, així com el respecte a la normativa per part dels caçadors.
Finalment, durant els controls realitzats, els banders han recollit 112 mostres de melsa, 97 mostres de sang i 55 fotis dels ulls dels isards capturats. Totes aquestes mostres permeten al Departament de Medi Ambient continuar coneixent l’estat sanitari de la cabana d’isards per a fer seguiment de l’afectació del pestivirus, de possibles casos de llengua blava i pel control queratoconjuntivitis. Es recorda que el termini fixat per al retorn de les anelles de l’isard per part dels caçadors finalitza el 10 d’octubre.