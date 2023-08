Cap intervenció al punt lila d’Encamp

Dispositius del punt lila i de socors (Creu Roja)

La festa major d’Encamp que va acabat ahir dimecres, comptava també amb un dispositiu de punt lila de Creu Roja. Com sempre, aquet punt lila estava integrat per a una infermera, una tècnica social i voluntàries, encarregades de vetllar per al bon desenvolupament i una festa lliure de violència masclista.

El punt va estar operatiu els dos primers dies on van ser ateses dues persones per ferides i una per malestar d’embriaguesa. El balanç de la festa major d’Encamp és positiu i no ha requerit de cap activació. De nou, el punt lila va aconseguir el seu principal objectiu, ser-hi present i al costat de les possibles víctimes, així com conscienciar i sensibilitzar als assistents i informar sobre com actuar davant un cas de violència de gènere.

El primer cap de setmana de setembre, durant els dies 1, 2 i 3, el dispositiu es desplaçarà a la festa major de la Cortinada, on finalitzarà aquesta gran iniciativa en el marc de les festes majors del país.