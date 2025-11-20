RàdioSeu celebra el seu 40è aniversari amb un acte públic a l’Espai Ermengol

RàdioSeu celebra el seu 40è aniversari amb un acte públic, que tindrà lloc aquest dissabte, 22 de novembre, a l’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat, al carrer Major de la Seu d’Urgell. L’activitat central de celebració començarà a les 11 del matí amb la benvinguda per part de l’alcalde de la Seu, Joan Barrera, i la primera tinent d’alcalde i regidora de RàdioSeu, Gemma Tó. Tot seguit la directora de l’emissora municipal, Marta Pujantell, presentarà el vídeo commemoratiu que s’ha elaborat per a recordar aquests 40 anys.
En aquesta producció s’hi pot veure, i escoltar, moltes de les cares i les veus més recordades d’aquesta trajectòria, a més de la quarantena de col·laboradors amb què compta actualment RàdioSeu. Després d’aquesta projecció, l’acte continuarà amb la taula rodona ‘Meteorologia de proximitat: com ens informem del temps al Pirineu‘. Aquesta conversa comptarà amb la presència destacada de Néstor Gómez, meteoròleg de TV3 i Catalunya Ràdio (3Cat), que des de fa més de vint anys també s’encarrega de la previsió del temps de RàdioSeu. Gómez, a més a més, és expert en meteorologia de muntanya.
També hi prendran part Albert de Gràcia, geòleg i gestor de MeteoPirineus, i Albert Torres, responsable de MeteoSeu, que hi aportaran la visió més local sobre el seguiment diari de la meteorologia pirinenca. Tots tres també hi aportaran el seu punt de vista com a bons coneixedors no només del temps sinó també de les activitats de muntanya. La taula rodona serà moderada per Ignasi Cervera i serà enregistrada per a la seva posterior emissió, amb la gravació a càrrec de Pep Graell, també periodista de RàdioSeu. Al final d’aquesta activitat (12.30 h), el públic assistent podrà gaudir d’un tast de formatges, per gentilesa de l’Espai Ermengol i la Cooperativa Cadí. La celebració també compta amb la col·laboració de Portal Música.
A l’acte, que és obert a tothom, s’hi ha convidat els col·laboradors actuals i representants institucionals, d’ara i d’abans, que han format part d’aquests quaranta anys de radiodifusió a la Seu d’Urgell. A més a més, la presència a l’Espai Ermengol coincideix amb el fet que aquest edifici, al començament del carrer Major, va ser l’indret on van començar oficialment les emissions de RàdioSeu, el dia 1 de juliol de 1985.