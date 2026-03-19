Es modifica la Llei de marques per a reforçar-ne la seguretat jurídica i alinear-la amb les polítiques públiques de protecció del patrimoni cultural

El Govern ha aprovat el Projecte de llei de modificació de la llei de marques, amb l’objectiu de reforçar-ne la seguretat jurídica i d’alinear la normativa de marques amb les polítiques públiques de protecció del patrimoni cultural. Aquesta modificació inclou la consideració del patrimoni cultural (tant material com immaterial) reconegut oficialment en l’examen de les sol·licituds de registre de marca. D’aquesta manera, els elements essencials del patrimoni cultural no es podran constituir com a marca, quan el registre pugui comportar una apropiació exclusiva incompatible amb el caràcter col·lectiu o induir a una vinculació institucional inexistent.
La modificació s’ha efectuat respectant el principi de proporcionalitat i sense prohibir de manera general el registre de signes amb contingut cultural. Així, s’ofereix a l’Oficina de Marques i Patents d’Andorra (OMPA) una base legal clara en aquests casos, sense desnaturalitzar la funció econòmica i distintiva de la marca ni la llibertat d’empresa.