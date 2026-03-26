La Policia dona a conèixer als joves la feina al Cos en una entrevista en col·laboració amb Joventut i Voluntariat

La Policia ha participat en les taules professionals que organitza el COEP, el servei d’Orientació educativa i professional de l’Àrea de Promoció de la Joventut i el Voluntariat del Govern, per tal de donar a conèixer als joves com és la feina al Cos i quines opcions de futur hi podrien trobar. Per tal de proporcionar informació educativa i laboral, el COEP ha entrevistat l’agent de policia del Grup de Guies Canins, Clàudia Garcia, que ha explicat quan i per què va decidir que volia ser policia.
Garcia havia estudiat Turisme, però sempre havia admirat la tasca policial i, al final, es va decidir. Es va preparar molt per a superar les proves de selecció i el període de formació, una etapa que descriu com una de les millors i més intenses de la seva vida.
Des del principi també va tenir clar que volia ser guia caní i ho va aconseguir, convertint-se en la primera dona del país en assolir aquesta especialitat. Clàudia Garcia detalla en l’entrevista com ha construït i com viu el vincle amb el Maki, el gos policia amb qui treballa diàriament colze a colze, i destaca com la feina de policia necessita molt més d’empatia que de repressió. “Cada intervenció és diferent i demana buscar contínuament solucions diferents”, diu. Per aquest motiu posa en relleu que “saber tractar les persones i saber llegir cada situació” és la base de tot.
La seva família viu la seva professió amb orgull i ara, ella, encoratja els joves que tinguin interès en la Policia que es presentin a les proves: “Que ho provin perquè al Cos de Policia poden trobar moltes oportunitats en les diferents unitats i especialitats”.