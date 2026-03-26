ERC La Seu vota en contra dels pressupostos municipals

El grup municipal d’ERC a la Seu d’Urgell votarà en contra dels pressupostos municipals del ple d’aquest dijous al vespre, després que l’equip de govern no hagi acceptat la totalitat de les propostes presentades per la formació republicana. “Des d’ERC lamentem que, malgrat la nostra voluntat de contribuir a uns comptes més ambiciosos i útils per a la ciutadania, el govern municipal hagi optat per l’opció fàcil d’aprovar els comptes únicament amb Junts per la Seu. “Hem treballat propostes concretes, viables i pensades per a donar resposta a necessitats reals del municipi, però el govern ha optat per la via fàcil”.
Les mesures proposades per ERC són les següents:
- Portar al ple de juny el pla financer, prèviament treballat amb tots els grups municipals. Un document estratègic que permetria projectar els ingressos, despeses, inversions i necessitats del municipi, esdevenint un full de ruta per assolir objectius econòmics, garantint la viabilitat i ajudant a prendre decisions clau sobre l’assignació de recursos
- Rebaixar un 10% la despesa de la Festa Major.
- Rebaixar un 10% la despesa de la Fira de Sant Ermengol.
- Destinar el contracte de comunicació actual, utilitzat per a vídeos promocionals de l’alcalde, a la promoció del teixit empresarial local.
- Assumir els punts de la moció presentada per ERC en relació a la sala de festes i cinemes Guiu.
- Amb el romanent de tresoreria contractar els estudis preliminars sobre un futur pàrquing central soterrat en diferents localitzacions, amb l’objectiu de realitzar un procés participatiu abans de finalitzar l’any amb tota la informació.
- Permetre, mitjançant el pla especial del Pla de les Forques, la construcció d’una pista de rollerski.
- Comprometre els baixos de l’edifici del Pensament per desenvolupar el projecte “Fer un Pensament” i disposar del projecte executiu redactat abans de final d’any.
- Aprovar, com a molt tard al juliol, un conveni amb Integra Pirineus per a formalitzar la relació contractual entre ambdues entitats.
- Encarregar, amb el romanent de tresoreria, l’avantprojecte de la coberta del jaciment arqueològic, per tal d’estar preparats davant possibles vies de finançament.
Aquestes propostes aportaven rigor, planificació i una mirada de futur “que no es reflecteix en uns pressupostos que considerem continuistes i mancats d’ambició”, assenyalen des d’ERC.
“Ens sorprèn el suport del grup de Junts per la Seu als comptes municipals, considerem que aquest vot favorable respon a un pacte a molt baix preu, sense contrapartides rellevants per a la ciutat i que evidencia una preocupant manca d’exigència política. Amb aquest acord, Compromís per la Seu assumeix polítiques populistes com el fet de renunciar a la recaptació d’impostos i polítiques de dretes assumint que l’incivisme i la inseguretat es reverteix únicament amb un major control ciutadà a partir de càmeres de seguretat”, manifesten els republicans.
“Per a nosaltres és incomprensible donar suport a uns pressupostos sense garantir millores substancials. La Seu necessita acords ambiciosos, no acords de mínims que perpetuen la inèrcia actual”.
Des d’ERC La Seu “reafirmem el nostre compromís amb una oposició constructiva i exigent, i garantim que continuarem treballant per a defensar un model de ciutat més just, dinàmic i amb visió de futur”.