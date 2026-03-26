La CEA presenta les oportunitats d’Andorra i de l’Acord d’associació a la missió econòmica de l’Alliance des Patronats Francophones, a Luxemburg

La Confederació Empresarial Andorrana (CEA) ha presentat les oportunitats de negoci i inversió que ofereix l’economia andorrana durant la seva participació a la missió econòmica organitzada aquesta setmana per l’Alliance des Patronats Francophones a Bèlgica, Luxemburg i Suïssa. Durant el desplaçament a Luxemburg, la delegació de la patronal andorrana ha mantingut una reunió amb la Cambra de Comerç del Gran Ducat i ha pogut conèixer de primera mà el funcionament del Banc Europeu d’Inversions.
Durant la presentació, que va tenir lloc dimecres al migdia davant d’empresaris de diversos països de l’Organització Internacional de la Francofonia, el responsable de Relacions Internacionals de la CEA, David Fraissinet, va destacar l’estabilitat institucional i política, la fiscalitat, la seguretat ciutadana i la qualitat de vida com a eixos clau per a entendre l’atractiu d’Andorra com a destí de negocis i d’inversions. Així mateix, va apuntar que el futur acord d’associació entre Andorra i la Unió Europea -del qual la CEA és partidària- aportarà equivalència normativa i permetrà consolidar sectors d’alt valor afegit, com el financer, i encarar la diversificació de l’economia.
Precisament la diversificació de l’economia i el rol de les organitzacions empresarials en el procés d’elaborar i implementar la normativa comunitària van centrar bona part de la reunió que el president de la CEA, Gerard Cadena, el director, Iago Andreu, i Fraissinet van mantenir a la tarda amb el director general de la Cambra de Comerç de Luxemburg, Carlo Thelen, i la consellera d’Afers Internacionals de l’entitat, Adelaïde Hoffsess. Durant la trobada la delegació de la patronal andorrana va poder conèixer de primera mà l’estratègia de Luxemburg per a diversificar la seva economia en sectors estratègics lligats a la digitalització i la indústria lleugera d’alt valor afegit.
També a la tarda, la CEA va participar, amb la resta de representants de les organitzacions patronals de l’APF en una presentació del Banc Europeu d’Inversions, una institució que el 2025 va obrir una primer línia de crèdit de 60 milions per a cofinançar projectes de transició energètica a Andorra.
Aquesta és una excel·lent iniciativa de la CEA. L’obertura econòmica d’Andorra i les sinergies amb la Francofonia són passos estratègics clau. Més enllà dels avantatges purament empresarials, l’atractiu d’un país per als inversors i el talent internacional resideix cada vegada més en la seva qualitat de vida i el seu sistema sanitari.