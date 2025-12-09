El Govern transfereix 312.700 euros a la Fundació dels Jocs dels Petits Estats d’Europa Andorra 2025

El Govern ha aprovat la transferència de 312.743,80 euros a la Fundació dels Jocs dels Petits Estats d’Europa-Andorra 2025 per al pagament de les despeses suplementàries, que permet garantir el tancament ordenat i transparent dels comptes de la Fundació, que es preveuen aprovar a la reunió que se celebrarà aquest mes de desembre.
Una part significativa d’aquestes despeses té el seu origen en la producció i retransmissió audiovisual en directe de les cerimònies inaugural i de cloenda, així com del conjunt de competicions dels Jocs, un servei contractat per a garantir-ne la difusió internacional i el compliment dels compromisos amb les delegacions participants. La transferència també cobreix altres despeses com l’adequació de diferents instal·lacions esportives, “unes millores que queden com a llegat dels Jocs per al país”, segons fonts del Govern.
L’increment pressupostari registrat, un cop tancat l’esdeveniment, correspon a despeses que, per la seva naturalesa i abast institucional, han de ser assumides pel Govern, d’acord amb la pràctica habitual en aquest tipus d’esdeveniments esportius internacionals. Cal recordar que a l’edició anterior dels Jocs dels Petits Estats d’Europa celebrada a Andorra (2005), el Govern també va assumir el reajustament pressupostari final, atès que es tracta d’un esdeveniment d’Estat amb implicació institucional directa.