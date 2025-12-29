De nou, tallat l’accés a Andorra pels agricultors francesos

Tornen els talls als accessos per carretera a Andorra protagonitzats pels pagesos i ramaders francesos. Ho han anunciat de cara a la mitja tarda d’aquest dilluns a l’RN-20 a l’alçada del túnel de Foix. Des de la Cerdanya, el portaveu del sector adverteix que aquest dilluns al vespre s’adoptaran més decisions per a tallar indefinidament d’altres punts viaris, com ara la Croisade, encara més a prop del Pas de la Casa. Se’n fa ressò de la informació RTVA.

“M’han dit que us tallaven avui (dilluns) al túnel de Foix per a poder trobar una solució sobre la dermatosi i el Mercosur (acord). Jo tinc una reunió aquest vespre amb els ramaders i el sindicat dels Pirineus Orientals i em penso que tornarem a tallar, no sé si serà a la Croissade o aquí a Ur. Els pagesos no estan contents amb el govern francès”, ha manifestat Cristian Tallant, portaveu dels pagesos de la Cerdanya francesa.

