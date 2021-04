La Policia deté 7 persones per conduir sota l’efecte de l’alcohol o drogues la darrera setmana

El Cos de Policia ha procedit a la detenció de 17 persones durant aquesta darrera setmana (del 12 al 18 d’abril de 2021). Les detencions s’han dut a terme pels presumptes delictes contra la salut pública (1), contra la seguretat del trànsit (7) i altres delictes (9).

Dels set detinguts per delictes contra la seguretat del trànsit, un va donar positiu al control de tòxics salivar i la resta van ser detinguts en presentar taxes d’alcoholèmia d’entre 1,10 g/l i 2,24 g/l.

Altres delictes

El 17/04/2021 a les 00:43 hores a Soldeu, es deté un visitant de 36 anys, per possessió de dos embolcalls de cocaïna amb un pes total de 0’9 grams, control rutinari de l’interessat el qual conduïa una furgoneta.

El 12/04/2021 a les 00:30 hores a Sant Julià de Lòria, es detenen dos homes de 33 i 53 anys, com a presumptes autors d’un delicte contra l’ordre socioeconòmic -contraban de tabac-, en el marc de l’Operació Ruta.

El 12/04/2021 a les 16:02 hores a Andorra la Vella, un home de 30 anys va ser detingut com a presumpte autor d’un delicte contra l’Administració de Justícia –crebantament de pena d’arrest nocturn ferm a complir al Centre Penitenciari-.

El 15/04/2021 vers les 17 hores, una dona i un home de 42 i 48 anys respectivament, es van detenir com a presumptes autors d’un delicte contra la llibertat sexual.

El 17/04/2021 a les 20:40 hores, un home de 24 anys, va ser detingut com a presumpte autor d’un delicte contra la funció pública –desobediència a una suspensió administrativa del permís de conduir-.

El 18/04/2021 a les 00:22 hores a Andorra la Vella, es detenen una dona i un home de 20 i 41 anys respectivament, com a presumptes autors d’un delicte de maltractaments en l’àmbit domèstic. Els agents van ser requerits en un hotel de la capital, ja que una parella s’agredia mútuament a l’interior d’una cambra.

El 18/04/2021 a les 19:12 hores a Escaldes-Engordany, es va detenir un home de 21 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral en l’àmbit domèstic-. La Policia va ser requerida en un domicili particular per una discussió entre un fill i el seu pare, la qual deriva en una agressió del detingut envers el seu progenitor.