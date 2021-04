Lliurats els guardons del 15è Premi Sambori a la demarcació Pirineus

Òmnium Cultural ha lliurat aquest dissabte, en el marc de l’esdeveniment cultural Llegendària, els guardons de l’Alt Urgell i Cerdanya al XVè Premi Sambori a la demarcació Pirineus. L’acte ha comptat amb la presència de l’alcalde de la Seu d’Urgell, Jordi Fàbrega, i la presidenta d’Òmnium Alt Urgell, Núria Oliva.

El certamen ha rebut enguany 123 textos de 28 centres educatius de l’Alt Urgell, la Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, l’Alta Ribagorça, la Val d’Aran, el Principat d’Andorra i l’Alta Cerdanya. Òmnium Alt Urgell, Òmnium Cerdanya i Òmnium Pallars han volgut agrair als infants i joves, mestres i famílies la seva participació i implicació en el guardó, que ha repartit 18 premis, 14 dels quals han estat per a estudiants alturgellencs i andorrans.

La guanyadora de la categoria Cicle inicial de primària ha estat Uxía González Barja, de l’Escola Arnau Mir, amb la història Pico i Plumitas. El segon premi se l’ha endut Uns animals amb molta sort, de Naia Huguet Martín, també de l’Escola Arnau Mir. El tercer lloc ha estat per a la història L’ocell que no sabia volar, d’Arnau Puigdemassa Graña, de l’Escola Llums del Nord.

Pel que fa a Cicle mitjà de primària, s’ha premiat enguany Un jardí a la paret, de Bruna Roca Pallarès, de l’Escola Els Minairons; El poble estrellat, d’Ona Ros Martínez, de l’escola Pau Claris, i La invasió extraterrestre i en Ramon Puig, de Pep Mitjana Cruz, de l’Escola Mossèn Albert Vives.

D’altra banda, els premis de Cicle superior de primària han estat per a Un gran equip, de Judit Francés Repes, de l’Escola Vidal i Abad; Les tres flors, de Nuna Moyà Pons, de l’Escola de La Vall de Boí, i No era una llegenda urbana, de Carles Belzunce Brescó de l’Escola Mossèn Albert Vives.

Els guanyadors en la categoria Primer cicle de secundària han estat Ares Ballesté Vias, del Col·legi Mare Janer Santa Coloma, amb Des de la finestra; Salvador Laguna Torres, del Col·legi Mare Janer Santa Coloma, amb Un pardal de ciutat, i Èlia Gil Romo, de l’Institut Joan Brudieu, amb D’història en història.

A Segon cicle de secundària s’ha premiat La història de com vaig viure, de Judith Badia Yánez, del Col·legi Mare Janer Santa Coloma; Records, de Dani Jui Alcolea, del Col·legi Mare Janer Santa Coloma, i Com dues gotes invisibles, d’Ariadna Flix Bellmunt, de l’Institut Joan Brudieu.

Finalment, a la categoria de Batxillerat s’ha atorgat els guardons a El reflex de tantes dones, de Judit Badia Font, de l’Institut Joan Brudieu; Realitat somiada, de Marc Rodrigo Gómez, de l’Institut Joan Brudieu, i Vida divergent, de Nil Jiménez Sánchez, de l’Institut Joan Brudieu.

Els jurats han estat formats per M. Àngels Terrones, Dolors Tané i Enric Quílez (cicle inicial i cicle mitjà de primària); Francesc Prats, Núria Agulló i Mercè Alegret (cicle superior de primària), i Isidre Domenjó, Pepita Clop i Laura Casanovas (primer i segon cicle de secundària i batxillerat).

Foment de la llengua catalana



L’alcalde de la Seu d’Urgell, Jordi Fàbrega, ha destacat la importància del Premi Sambori per fomentar la llengua catalana, tot lamentant que “malgrat que som al segle XXI, al Parlament català hi ha grups polítics que no s’expressen en català, fet que demostra que és més important que mai la defensar-lo, tenint en compte que forma part de la nostra identitat i cultura”.

El batlle urgellenc ha agraït a Òmnium i el professorat la feina feta a favor de la llengua “com a eina de cohesió social”, i ha felicitat els guardonats, als quals ha animat a continuar escrivint i creant en català.

Per la seva banda, la presidenta d’Òmnium Alt Urgell, Núria Oliva, s’ha mostrat satisfeta per la participació assolida en el certamen, que ha tornat a incrementar-se en relació amb d’altres anys. “Aquest és 15è any de l’organització del Premi Sambori, que tindrà una edició d’àmbit català un cop ja es disposa dels guardons territorials”, ha explicat. Per Oliva, és imprescindible “fer participar els més joves en la narrativa i la lectura”.

L’entitat també ha fet una valoració positiva del lliurament del premi al carrer dels Canonges, adaptat a la COVID-19 i amenitzat per acordionistes de l’Escola Folk del Pirineu, en el context de la festivitat de Sant Jordi.