La Policia deté 2 joves per entrar a furtar en un restaurant i amenaçar un veí amb una pistola

La Policia va detenir la matinada de dimecres dos joves de 19 anys com a presumptes autors de delictes contra el patrimoni, contra la llibertat i contra la seguretat col·lectiva. Poc abans de dos quarts de dues, els dos nois haurien entrat en un restaurant de Santa Coloma, a la parròquia d’Andorra la Vella, trencant el vidre d’una de les portes amb l’objectiu de cometre un furt.

Un treballador de l’establiment, que encara es trobava a l’interior del local, ja tancat, els va veure, va poder sortir per a demanar ajuda i, quan va observar com els joves manipulaven la caixa registradora, els va cridar l’atenció i van fugir. Un veí, que va presenciar els fets, els va seguir a peu fins que un d’ells l’hauria encanonat amb una pistola, que simulava una arma de foc real. Un cop els agents de Policia van rebre l’avís i van intervenir, van seguir el recorregut dels dos nois i van trobar un martell que podrien haver fet servir per a accedir a l’establiment, així com una pistola d’aire comprimit. Els joves, que estaven amagats, van ser localitzats i arrestats pels efectius policials uns minuts després. S’haurien endut només unes monedes de la caixa.

Una estona abans, un dels dos nois hauria agredit un home a la zona de Prada Ramon, a Andorra la Vella.