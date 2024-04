S’atorga la beca per al curs Estudi dels instituts dels EUA per a docents de segona ensenyança

La Universitat de Montana (Missoula. EUA). Foto: SFG

El Consell de Ministres ha decidit atorgar la beca per al curs Estudi dels instituts dels Estats Units d’Amèrica per a docents de segona ensenyança a Dídac Tomàs Invernon, que es desplaçarà, del 31 de maig al 5 de juliol, a la Universitat de Montana (Missoula) per a cursar-hi el programa.

Aquesta beca és oferta pels Governs d’Andorra i dels Estats Units, i està gestionada pel Comitè Bilateral Fulbright Andorra que es fa càrrec de les despeses del viatge, tant nacionals com internacionals, l’allotjament i la manutenció. Consisteix en una formació intensiva de cinc setmanes de l’àmbit de la civilització contemporània dels Estats Units. En concret, la formació d’enguany inclou una visita a una escola de segona ensenyança i a una tribu nativa americana local, així com debats sobre el compromís cívic i el sistema polític dels Estats Units d’Amèrica.

Les primeres quatre setmanes es cursaran en el centre de Montana, i la cinquena és un viatge programat a Charleston, Carolina del Sud, per a conèixer el desenvolupament del sistema educatiu i econòmic d’aquest Estat. La beca per al curs Estudi dels Instituts dels Estats Units d’Amèrica es convoca anualment i està adreçada als docents de segona ensenyança, formació professional, batxillerat i tècnics del ministeri encarregat de l’educació.