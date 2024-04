Ajuts per a cursar estudis de tercer cicle i per als projectes de recerca de temàtica andorrana 2024

Una estudiant cursant els seus estudis (SFG)

El Consell de Ministres ha aprovat en la seva darrera sessió l’obertura de la convocatòria d’ajuts per a cursar estudis de tercer cicle. La data límit de presentació de les sol·licituds és el 14 de juny i les bases es publicaran al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) del pròxim dimecres, dia 17 d’abril.

La convocatòria preveu atorgar dos ajuts de tercer cicle l’any 2024, destinats a persones que estiguin en la fase inicial dels estudis de doctorat, que no hagin estat beneficiàries dels ajuts de tercer cicle del Govern anteriorment, i que el curs 2024-2025 facin el primer o el segon curs de doctorat. La dotació global de la convocatòria és de 97.200 euros. Es preveu atorgar dos ajuts per un global màxim de 48.600 euros cadascun, per a tres anys: 16.200 euros per any.





Convocatòria 2024 dels ajuts als projectes de recerca de temàtica andorrana

D’altra banda, el Govern també ha acordat l’obertura de la convocatòria dels ajuts a projectes de recerca de temàtica andorrana de l’any 2024. L’objectiu de la convocatòria és promoure i fomentar la recerca científica, el desenvolupament i la transferència de coneixement amb l’objectiu de donar respostes eficaces als reptes del país. La dotació de la convocatòria és de 10.000 euros, amb un primer pagament per un import de 7.000 euros, i un segon pagament per un import de 3.000 euros.

Els ajuts van destinats a projectes de recerca, bàsica o aplicada, que tinguin com a objecte d’estudi Andorra; o bé, ajut a la transferència de coneixements i/o tecnologies adaptats a les necessitats territorials i sectorials del Principat. Es podran sol·licitar per part de residents a Andorra a títol individual o en grup. També els poden sol·licitar les entitats (institucions universitàries, centres de recerca, tecnologia o transferència, empreses i altres actors socioeconòmics) nacionals o estrangeres. El projecte de recerca ha de tenir una durada màxima de dos anys. Pot començar a partir del primer de setembre del 2024 i ha de finalitzar, com a màxim, el 31 de desembre de l’any 2026.

El termini de presentació de les sol·licituds s’obre l’endemà que es publiqui la convocatòria al BOPA i es tanca el divendres 7 de juny. Per a més informació cal contactar amb el Ministeri d’Educació i d’Ensenyament Superior, a l’Àrea de Recerca, telèfon 743 300.