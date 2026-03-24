Atropellen un home en un pas de vianants a l’avinguda Meritxell

Un home de 52 anys ha resultat ferit aquest dimarts a la tarda quan ha estat atropellat per un turisme amb matrícula andorrana. Els fets han tingut lloc en un pas de vianants situat a l’altura del número 26 de l’avinguda Meritxell, a Andorra la Vella. El servei de Policia ha rebut l’avís alertant de l’incident viari quan faltaven dos minuts per a les cinc de la tarda
El servei de l’ordre ha informat que la víctima de l’atropellament, que ha resultat ferida, ha estat traslladada a l’hospital per tal de rebre atenció mèdica.