La Policia controla 801 conductors durant la campanya de control de motocicletes

Durant la campanya de circulació adreçada als conductors de vehicles tipus motocicletes, realitzada de l’1 al 21 de juny, el Cos de Policia ha controlat 801 conductors de motos, dels quals 63 han estat sancionats per infringir un total de 77 articles del codi de la circulació relacionats amb la present campanya. Això comporta un 7,86 % de conductors sancionats respecte al conductors controlats.

La campanya tenia com objectiu incidir en que els vehicles tipus motocicletes circulin per les vies publiques en bones condicions tècniques i administratives, i detectar els comportaments imprudents dels conductors, amb l’objectiu final d’intentar reduir en nombre d’accidents amb implicació directa d’aquests vehicles.

Els aspectes controlats i el balanç corresponent als articles infringits es detalla a continuació:

Deficiències tècniques i/o administratives (57 sancions):

– 2 sancions: no portar el casc de protecció

– 3 sancions: no portar el casc de protecció degudament cordat

– 2 sancions: no tenir la categoria del permís que correspongui

– 2 sancions: no tenir contractada una assegurança

– 30 sancions: no presentar el rebut assegurança malgrat tenir-lo

– 7 sancions: no presentar el permís de circulació malgrat tenir-lo

– 9 sancions: escapaments lliures, incomplets, deteriorats, o models no previstos pel fabricant

– 2 sancions: pneumàtics en mal estat

Imprudències o infraccions en el decurs de la circulació dels conductors de motocicletes, ciclomotors o vehicles anàlegs (20 sancions):

– 1 sancions: conducció temerària

– 5 sancions: avançaments indeguts

– 4 sancions: no respectar els senyals prohibitius

– 10 sancions: no respectar la senyalització horitzontal

A més, també s’han imposat altres sancions alienes a la present campanya (20 sancions), sent les següents:

– 1 sancions: canviar de direcció amb maniobra incorrecta

– 1 sancions: circular amb un vehicle donat de baixa

– 1 sancions: conduir sense estar legalment autoritzat

– 1 sancions: conduir vehicle andorrà amb permís estranger sent resident de més de 6 mesos

– 2 sancions: permís de conduir caducat

– 6 sancions: no presentar el permís de conduir malgrat tenir-lo

– 8 sancions: no presentar-se a la ITV

En el decurs d’aquesta campanya s’ha posat èmfasi en la conscienciació per corregir determinades actituds indegudes en la conducció. El Cos de Policia fa publiques aquestes dades en el marc de la seva política de reducció de la sinistralitat per tal de garantir una millor seguretat per als conductors i els vianants.