La Covid-19 fa caure en un -3,5% el PIB real en el primer trimestre del 2020

L’economia andorrana ha enregistrat una caiguda en termes reals del -3,5% en el primer trimestre del 2020, més de cinc punts per sota de la variació del període homòleg de l’any anterior. Aquesta caiguda ve marcada per l’efecte del COVID-19, que ha afectat principalment als sectors de la construcció i els serveis, i trenca la dinàmica creixent dels darrers períodes.

Així, en el primer trimestre el sector industrial i el sector de l’agricultura mostren taxes de creixement lleugerament positives i, en canvi, la construcció i els serveis cauen fins a obtenir valors a l’entorn de -4%. En conseqüència, l’economia andorrana trenca la dinàmica de valors positius des del 2014 fins al 2019 i, tot i tenir valors negatius, es manté per sobre dels valors de l’economia espanyola (-4,1%), francesa (-5,0%) i un punt per sota de la variació en la Unió Europea (-2,5%). Si es considera només l’economia no financera, la caiguda se situa en un -3,7%.

L’evolució del PIB d’Andorra ve molt marcada per la dinàmica dels serveis, atès que aquest sector ha suposat més del 80% del PIB en els darrers anys. En el primer trimestre del 2020, aquest àmbit d’activitat econòmica ha experimentat una caiguda del -3,7%. Tots els sectors de l’economia, a excepció del sector de l’agricultura, mostren una caiguda en el primer trimestre del 2020 en comparació al darrer trimestre del 2019.

En tot cas, es pot apreciar una dinàmica diferenciada entre els sectors principals però que, en els últims trimestres, convergeix en una mateixa tendència de creixement. Tots ells experimenten una caiguda per aquest període i, el sector de la construcció trenca la dinàmica molt positiva fins caure al -4,1% en el primer trimestre del 2020. Pel que fa a la indústria, també trenca la dinàmica positiva dels darrers trimestres fins a arribar a una taxa de variació del +0,1%. A l’últim, la dinàmica del sector dels serveis, que s’ha mantingut estable durant el 2019 amb valors entorn al +2%,experimenta una caiguda del -3,7% per aquest últim període.

Per entendre millor la dinàmica del sector d’activitat econòmica més important de l’economia andorrana, és convenient fer una desagregació sectorial d’activitat més detallada. D’acord amb la classificació europea d’activitats econòmiques vigent, els serveis se subdivideixen en tres subsectors. En primer lloc, comerç, transport, hostaleria i informació, que suposa un 36% del VAB andorrà de serveis (seccions GHIJ de la NACE Rev. 2). En segon lloc, les activitats financeres, immobiliàries, professionals i tècniques, amb un pes del 42% (seccions KLMN), i finalment, les administracions públiques, educació, sanitat, serveis socials i personals, les quals representen el 22% del VAB de serveis (seccions OPQRU).

Les activitats del primer subsector tenen una dinàmica molt positiva, de tal manera que, a partir dels darrers trimestres de l’any 2014, el subsector inverteix la tendència i es constitueix en l’accelerador principal de l’economia andorrana. A partir del 2016 recupera taxes elevades de creixement i s’estabilitzen per als períodes 2018 i 2019. Per aquest primer trimestre del 2020 el subsector experimenta una caiguda del -4,9% degut a la crisi sanitària.

La seva evolució contrasta amb els resultats del segon subsector, en el qual s’ubiquen les activitats financeres, entre d’altres. La seva capacitat d’arrossegament de l’economia, fins a finals del 2014, s’atura a causa de la crisi financera del Principat. Consegüentment, experimenta una davallada en tots els trimestres durant els tres anys següents. A partir del quart trimestre del 2018, la tendència d’aquest subsector torna a experimentar taxes de variació positives fins el quart trimestre del 2019. Pel que fa el primer trimestre del 2020 registra una caiguda del -4,3%.

Finalment, l’evolució del subsector de les administracions públiques, educació, sanitat, serveis socials i personals es mostra més constant al llarg dels períodes considerats, a diferència dels altres dos subsectors. En tot cas, el subsector experimenta una variació real del -1,0% en el primer trimestre del 2020.