La població resident a Andorra ascendeix a 89.365 persones

En data 28 de febrer de 2026, la població resident al Principat d’Andorra ascendeix a 89.365 persones, la qual cosa suposa un augment del +2,1% (+1.879 persones) respecte al febrer de l’any 2025. Aquest creixement es concentra principalment a les parròquies de Canillo (+437 residents, +7,2%), Escaldes-Engordany (+395 residents, +2,5%), Encamp (+339 residents, +2,6%), la Massana (+276 residents, +2,3%), Ordino (+171 residents, +3,1%) i Sant Julià de Lòria (+137 residents, +1,3%). La parròquia que menys ha crescut ha estat Andorra la Vella (+124 residents, +0,5%).
Per nacionalitats, l’increment anual mesurat al mes de febrer es concentra en el col·lectiu d’altres nacionalitats amb un total de +1.033 persones (+7,0%), seguit de les persones de nacionalitat andorrana amb +417 persones (+1,1%), de nacionalitat espanyola amb +303 persones (+1,5%) i de nacionalitat francesa amb +260 persones (+6,6%). Les persones amb nacionalitat portuguesa registren un decrement de 134 persones (-1,6%) respecte al mateix mes de l’any anterior.
El 73,4% de la població es concentra en el tram d’entre 15 i 64 anys i la població menor de 15 anys representa el 10,7%, mentre que la població de 65 anys o més suposa el 15,9% restant.
Pel que fa a la població registrada en els censos comunals a 28 de febrer de 2026 (94.351 persones), hi ha un increment de l’1,4% respecte a la població registrada del mateix mes de 2025 (93.093 persones).