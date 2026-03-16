Al 2025 van augmentar un +38,4% les hipoteques concedides

Aquest passat any 2025, i en termes globals, les hipoteques noves concedides augmenten el +38,4% respecte l’any 2024, passant de 769 hipoteques concedides l’any 2024 a 1.064 hipoteques concedides l’any 2025. Destaca el creixement del nombre d’hipoteques concedides a les parròquies d’Escaldes-Engordany (+119,0%), Canillo (+71,4%), Ordino (+55,2%) i la Massana (+51,7%). La parròquia d’Andorra la Vella és l’única que presenta variacions negatives en el nombre d’hipoteques concedides (-17,3%).
Respecte al nombre d’hipoteques noves concedides per a ús residencial al Principat d’Andorra el segon semestre de l’any 2025, han augmentat un +36,8% en comparació al segon semestre de l’any anterior.
En relació a les hipoteques noves concedides per a ús residencial, hi ha hagut un augment del +37,5% l’any 2025. Aquest tipus d’hipoteques inclouen habitatges de primera o segona residència. Les parròquies, amb més hipoteques concedides per a ús residencial, l’any 2025, són Canillo, la Massana, Encamp i Escaldes-Engordany, amb 182, 169, 166 i 164 noves hipoteques, respectivament.
Tanmateix, el nombre d’hipoteques noves concedides per a la resta d’usos, que inclouen hotels, locals, promocions i terrenys, ha augmentat un +47,1% l’any 2025 respecte al 2024, amb un total de 103 hipoteques.
Pel que fa al valor total de les hipoteques noves en aquest últim any, s’ha observat un augment del +102,1% del valor de les hipoteques concedides respecte al 2024, amb uns 831,7 milions d’euros concedits.
Pel que fa al valor total de les hipoteques noves en aquest últim any, l’import màxim concedit va ser, amb gairebé 191 milions d’euros per a la parròquia d’Andorra la Vella.
Quant a l’import mitjà de totes les hipoteques concedides per a l’any 2025, aquest ha estat de 781.640€, el +46,1% respecte l’any 2024 (535.151€).
Respecte al valor de les hipoteques concedides per a ús residencial, aquest ha augmentat un +65,3% l’any 2025 en comparació amb l’any anterior. Destaca, amb el +184,0% de creixement, la parròquia d’Escaldes-Engordany, mentre que a la parròquia d’Andorra la Vella el valor de les hipoteques concedit disminueix el -11,5%. Igualment, s’observa un augment en sis de les set parròquies de les hipoteques concedides l’any 2025 per a ús residencial. L’import mitjà s’ha situat en 401.591 euros, amb un augment del +20,2% (334.102 € per l’any 2024).
El valor de les hipoteques per a altres usos ha augmentat l’any 2025 en comparació amb l’exercici anterior, un +150,4%, amb un augment més significatiu registrat a les parròquies d’Andorra la Vella, Encamp, Sant Julià de Lòria i Escaldes-Engordany. L’import mitjà d’aquestes hipoteques s’ha situat per a l’any 2025 en 4.327.538€ amb un augment del +70,2% respecte al 2024 (2.542.767€).
Respecte al tipus de demandant, destaquen clarament els titulars nacionals respecte dels internacionals (el 90,3% enfront del 9,7% per l’any 2025).
L’edat mitjana dels titulars dels préstecs quan són persones físiques d’hipoteques concedides aquest any 2025 va ser de 40,2 anys.
Pel que fa al tipus d’interès mitjà pagat durant el període analitzat de les hipoteques en curs l’any 2025 va ser del 3,7795%.
Quant als anys de mitjana que resten per l’amortització de les hipoteques en curs queden 13,35 anys.
Finalment, la quota mensual mitjana per a ús residencial ha estat de 1.394 € i la quota mensual mitjana total pagada (ús residencial + altres usos) de les hipoteques en curs s’ha situat en 2.255€.