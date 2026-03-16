Andorra Telecom organitza la 3a edició del European Open de robòtica educativa VEX

Andorra Telecom organitza els dies 20 i 21 de març, al pavelló de l’Aldosa, a la parròquia de la Massana, la 3a edició del European Open Andorra de robòtica, una competició educativa VEX que promou les vocacions STEAM (ciència, tecnologia, enginyeria, art i matemàtiques) entre els joves. La VEX Competition és la competició de robòtica més gran del món, dirigida a estudiants de primària fins a universitaris, i està avalada per la REC Foundation. Amb presència a més de 70 països i la implicació de milers d’estudiants, la seva missió és fomentar l’interès per les disciplines STEM mitjançant la participació en programes d’enginyeria i robòtica.
Les competicions VEX fomenten no només competències STEAM sinó també habilitats essencials com el treball en equip, la col·laboració, la gestió del temps i la comunicació, i fomenten el joc net i la conducta respectuosa i ètica entre els participants.
Aquest any, la competició presenta un augment destacable del nombre d’equips participants, amb 16 equips i 70 participants en la categoria IQ (5è i 6è de primària i 1r i 2n d’ESO) i 22 equips i 124 participants en la categoria V5 (3r i 4t d’ESO i 1r i 2n de Batxillerat). A més, en aquesta 3a edició participen 9 països, República Txeca, Finlàndia, França, Kazakhstan, Espanya, Romania, Turquia, Gran Bretanya i Andorra, el que mostra la projecció internacional del certamen.
Des d’Andorra Telecom, la responsable d’RSE de l’operadora destaca que, “amb la VEX Competition, els joves aprenen programació, disseny i construcció de robots, alhora que desenvolupen habilitats que els preparen per a afrontar reptes de manera creativa i col·laborativa. Aquesta competició ens ajuda a consolidar les vocacions STEAM al país i donar visibilitat internacional al jove talent local”.
El dissabte, 21 de març, se celebrarà la cerimònia d’obertura a les 9:30 h del matí i seguiran les rondes classificatòries. El diumenge 22 de març s’obriran les portes del pavelló de l’Aldosa a les 8:30 h per a celebrar rondes classificatòries, les partides finals i a les 12:30 h tindrà lloc el lliurament de premis i la cloenda de l’esdeveniment.
Els participants competiran per diversos guardons, incloent-hi Team work, Skills, Disseny, Innovació, Construcció, Jutges i Excel·lència.
L’equip que conforma l’organització de la VEX el formen 5 àrbitres; 2 jutges i 14 voluntaris. L’Aula Tecnològica Loopa és el col·laborador tècnic de la competició al que s’afegeixen també, Andorra Recerca i Innovació, Innova’t i Nexta Hotels.
Andorra en el mapa internacional de la robòtica educativa
Andorra participa en la VEX Competition des de la temporada 2018/19 i, des de llavors, compta amb representació directa com a país. Actualment, Andorra Telecom impulsa les tres competicions de robòtica educativa més importants del món: First Lego League (FLL), World Robot Olympiad (WRO) i VEX Robotics Competition.
Amb aquesta iniciativa, Andorra Telecom reafirma el seu “compromís amb l’educació, la innovació i les vocacions STEAM, oferint als joves del país oportunitats per a aprendre de manera pràctica i competitiva al mateix temps que desenvolupen habilitats clau per al seu futur acadèmic i professional”.