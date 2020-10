La petició de confinament de cap de setmana, sobre la taula del govern català

Fa només unes hores que s’ha acabat la primera nit de toc de queda i, a Catalunya, el govern de la Generalitat ja es planteja noves mesures contra el coronavirus que inclourien el confinament de la població els caps de setmana. Aquesta mesura tindria repercussions negatives a Andorra.

És una mesura que s’està estudiant i que s’aplicaria si les dades de contagi continuen descontrolades com ara. Ho avançava aquest matí a Catalunya Ràdio la consellera de la Presidència, Meritxell Budó. “És un escenari que hi ha sobre la taula perquè certament durant el cap de setmana és quan hi ha més interacció social i, per tant, anirem veient quines mesures hem d’anar prenent en funció del que ens diguin les dades epidemiològiques. Tenim unes dades que són dolentes i preocupants. Comencem a tenir una tensió important en el sistema sanitari. Hem d’evitar el confinament total del mes de març tret que sigui estrictament necessari i que sigui l’única opció que puguem aplicar”, ha dit.

El secretari general de Salut, Marc Ramentol, ha coincidit també que la mesura està sobre la taula: “El confinament de cap de setmana s’ha posat sobre la taula i al llarg dels propers dies haurem d’acabar de configurar quin serà aquest nou pas que com a país haurem de fer si realment volem controlar el virus. No només per aplanar la corba, sinó que necessitem doblegar-la, el nostre sistema sanitari ho necessita”.

Sense eines legals

Justament aquest diumenge, el conseller d’Interior, Miquel Sámper, mostrava el seu descontentament amb l’estat d’alarma decretat pel govern espanyol perquè no permet mesures com el confinament de cap de setmana. Tot i això, el responsable d’Interior, en contra del que ha afirmat aquest dilluns Budó, assegurava que aquesta mesura no s’ha contemplat.

Budó s’ha sumat a les crítiques contra el decret d’estat d’alarma perquè denuncia que no és el que s’havia acordat amb l’executiu de Pedro Sánchez. Segons Budó, limita les competències del govern per decidir les mesures necessàries en cada moment. La consellera ha afegit que el decret d’alarma tampoc recull les compensacions econòmiques que s’hagin de cobrir derivades de les mesures restrictives que s’imposin.

Una mesura més

També a Catalunya Ràdio, la doctora Magda Campins, cap de Medicina Preventiva i d’Epidemiologia de l’Hospital Vall d’Hebron, ha admès que si les noves restriccions no serveixen per abaixar la corba, no es poden descartar mesures més contundents, com un confinament durant el cap de setmana. “El cap de setmana és quan hi ha més interaccions entre persones de diferents grups. No descarto que que s’hagi d’haver de fer i pot ser una mesura efectiva”, ha exposat la doctora.

Sobre el toc de queda nocturn, Campins ha dit que és una mesura important però insisteix que cal reduir també l’activitat durant el dia.

