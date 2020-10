Cinc detinguts en un dia per delictes de maltractaments en l’àmbit domèstic

El Cos de Policia ha procedit a la detenció de 17 persones durant la darrera setmana (del 19 al 25 d’octubre de 2020). Les detencions s’han dut a terme pels presumptes delictes contra la salut pública (1), contra la seguretat del trànsit (8) i altres delictes (8), de les quals cinc corresponen a delictes de maltractaments en l’àmbit domèstic i totes van ser el dilluns dia 19.

Les primeres detencions van tenir lloc el dia 19 d’octubre, a les 00:40 hores a Encamp. La Policia va ser requerida en un domicili particular per una discussió de parella que deriva en una agressió mútua entre els interessats. Es va detenir una dona i un home de 29 i 23 anys respectivament com a presumptes autors d’un delicte de maltractaments en l’àmbit domèstic.

A les 11:22 hores i a les 11:40 hores del mateix 19 d’octubre es van detenir altres dues persones, també per un presumpte delicte de maltractaments en l’àmbit domèstic. Es tracta de dues dones, de 45 i 48 anys, germanes que es van agredir mútuament en el marc d’una discussió. La policia també va ser requerida al domicili particular.

La cinquena detenció per un presumpte delicte de maltractaments en l’àmbit domèstic també es va produir el dia 19 d’octubre, en aquest cas a les 15:57 hores. Els agents van ser requerits en un domicili particular per una discussió de parella, en què el detingut, un home de 55 anys, va agredir l’altra part.

Altres delictes

El 25/10/2020 a les 15:00 hores a la frontera del riu Runer, es va detenir un turista de 30 anys, per possessió de 2,8 grams de cocaïna, accedia al Principat en un turisme particular.

El 21/10/2020 a les 15:00 hores a Canillo, es va detenir un turista de 46 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra el tràfic jurídic. En un control rutinari de documentació, es controla l’interessat a l’interior d’un turisme matrícula francesa.

Verificades les dades amb la qual s’identifica als arxius informàtics, consta que ha estat controlat amb anterioritat, identificant-se amb el mateix document d’identitat, el qual ha estat manipulat a nivell fotogràfic i usurpa la identitat d’una altra persona.

El 21/10/2020 a les 15:30 hores a Escaldes-Engordany, es va detenir un home de 29 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra l’Administració de Justícia -crebantament d’una pena d’arrest nocturn al Centre Penitenciari-.

El 22/10/2020 a les 03:30 hores a Andorra, es deté un home de 29 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat col·lectiva -tinença i port il·legal d’armes blanques-. En el decurs d’un control rutinari, l’interessat es troba en possessió de dues navalles “tipus papallona”, armes de la setena categoria, i que el seu port és prohibit.

Delictes contra la seguretat del trànsit

La Policia ha detingut fins a set persones per conduir sota els efectes de l’alcohol, amb alcoholèmies positives entre els 0,90 gls fins als 2,58 gls, una de les quals, a més, se li imputa un presumpte delicte contra l’administració de Justícia, per un crebantament d’una ordenança penal de suspensió del permís de conduir. També es va detenir un conductor per donar positiu a la prova de control de tòxics salivar. Totes les detencions es van produir en el marc de controls rutinaris excepte una, que es va produir en un accident amb danys materials.