“La Pastora” i els alturgellencs deportats, al cicle Fem memòria

Cartell anunciant la presentació del llibre “Florencio Pla, la Pastora. La dignitat robada” (Aj. la Seu)

Aquesta setmana, el cicle ‘Fem memòria’ que organitzen l’Espai Ermengol i l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell té programades dues activitats més: la presentació del llibre ‘Florencio Pla, la Pastora. La dignitat robada’, a càrrec de l’autora Elena Solanas, aquest divendres 24 de novembre, a les set de la tarda, a la llibreria El Refugi; i la visita guiada ‘Els alturgellencs deportats als camps nazis’, a càrrec de Pau Chica, aquest dissabte 25 de novembre, a les cinc de la tarda.

‘Florencio Pla, la Pastora. La dignitat robada’, enemic del franquisme

El franquisme va convertir «la Pastora» en un dels seus principals enemics a batre. Però, què se’n sap, de Florencio Pla Meseguer? Malauradament encara perdura el mite cruel que va imposar la crònica negra del règim. En aquest llibre, la seva neboda, Elena Solanas, dona veu per primera vegada a la seva família amb una relat emotiu i vivencial en què explica com ha batallat, amb tota una xarxa d’activistes, acadèmics, associacions de base i veus de la cultura, per a recuperar i dignificar aquesta extraordinària història de repressió i supervivència.

Un llibre únic i necessari, també, perquè posa llum sobre el patiment i la humiliació que van patir la resta dels familiars. Amb una primera part introductòria escrita pel reconegut historiador Raül González Devís, especialista en la resistència guerrillera a l’interior valencià, en aquestes pàgines es fa un recorregut per testimonis, masos i els paisatges dels Ports on es va criar Florencio Pla Meseguer, «la Pastora», per a endinsar-se en la seva inaudita biografia des del vessant més humà. Un pas endavant per a reparar i restituir la memòria de la gent treballadora i humil que va patir la implacable i sistemàtica repressió de la dictadura militar.

Elena Solanas Roig (Tarragona, 1969) és tècnica en comptabilitat i en prevenció de riscos laborals. És neboda de Florencio Pla Meseguer, «la Pastora», i des de l’any 2004 treballa en la recerca de la seva història i en la dels seus familiars, que foren injustament represaliats pel franquisme. El 2009 va cofundar a Vallibona l’associació Amics de Florencio Pla, que lluita per dignificar i restituir la biografia del seu oncle. Ha participat en multitud d’actes i en diverses jornades de memòria històrica, com les que se celebren a Santa Cruz de Moya o a la Pobla de Benifassà. Aquest és el seu primer llibre, on recull el relat de com ha batallat i teixit complicitats amb tota una xarxa d’activistes, acadèmics, associacions de base i veus de la cultura per a reconstruir aquesta extraordinària història familiar de repressió i supervivència.





‘Els alturgellencs deportats als camps nazis’, visita guiada

La visita guiada ‘Els alturgellencs deportats als camps nazis’ a càrrec de Pau Chica, inclou un recorregut exterior pel centre històric de la Seu d’Urgell on es descobriran les cinc llambordes Stolpersteine col·locades el passat mes de març. La visita s’iniciarà a les cinc de la tarda des de l’Espai Ermengol.

Aquestes llambordes Stolpersteine són en homenatge a Victorià Córdoba Bordoll, Antonio Vial Candia, Remigio Morella Giraut, Bonaventura Aixàs Obiols i Josep Sans Sansa, que van patir en primera persona la repressió del nazisme en els camps de concentració durant la Segona Guerra Mundial.

Val a dir que tant la presentació del llibre com la visita guiada són activitats gratuïtes i no cal fer inscripció prèvia per a assistir-hi.