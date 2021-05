La OTSO Travessa d’Encamp obre inscripcions i incorpora una marató de muntanya pels pics emblemàtics

S’obren les inscripcions per la 38a edició de la OTSO Travessa d’Encamp que tindrà lloc el propers 4, 5 i 6 de juny. La històrica cursa de la parròquia encampadana incorpora com a novetat el recorregut maratonià de 42 km per zones emblemàtiques de la parròquia arribant fins a l’Alt del Griu, Ensagents, Pessons o al refugi de l’Illa en plena Vall del Madriu, amb un recorregut circular amb sortida i arribada al centre d’Encamp.

La 38a edició de la OTSO Travessa d’Encamp comptarà amb quatre modalitats (7k, 12k, 21k i 42k) les quals seran puntuables per la Copa d’Andorra de curses de muntanya.

El conseller de Joventut i Esports del Comú d’Encamp, Xavier Fernàndez, ha explicat que la Travessa d’Encamp “és una cursa emblemàtica al país, ja ho era per la seva antiguitat, i ara s’ha convertit en un “símbol” de la capacitat de tirar endavant tot i la difícil situació de pandèmia, per ser la primera que es va fer després del confinament”. La OTSO Travessa d’Encamp va ser el primer esdeveniment esportiu que es va organitzar al país després del confinament total, tota una prova de foc que va ser un èxit i “ens va esperonar a preparar una nova edició per enguany, encara més atractiva i per a més públics” amb la novetat de la marató de muntanya.

Es podran fer les inscripcions a través del web del comú i del web de OTSO fins al dia 3 de juny. El preu de la inscripció és de 30 euros (amb un 20% de descompte pels titulars del Carnet Jove d’Andorra) i 1€ de totes les inscripcions serà per UNICEF ANDORRA. El Welcome pack d’inscripció inclou l’assegurança, productes de la marca OTSO: mascareta, headband, barretes energètiques i vals de 2X1 per al Funicamp en temporada d’estiu, i per als Finishers mitjons OTSO, una crema proteica de xocolata i ametlles 250 gr i una medalla. Per als tres primers classificats de la categoria absoluta, tant femenina com masculina, hi ha un premi econòmic, que en total arriben a 2.000 euros en premis i la inscripció gratuïta per la Trail100Andorra by IM

Les tres curses de 7, 12 i 22 quilòmetres seran el diumenge 6 de juny i la de 42 serà el dissabte 5 de juny. Des de divendres 4 de juny a les 14 h de la tarda hi haurà un village instal·lat a la plaça dels Arínsols amb empreses i entitats vinculades amb l’esport i la muntanya. Les empreses que estiguin interessades a participar-hi poden posar-se en contacte amb l’organització abans del 21 de maig.

L’organitzador principal de la cursa és OTSO Sport, gràcies al conveni signat amb el Comú d’Encamp a principis d’any, que inclou també l’organització de curses com la Trail Dog, celebrada aquest passat mes d’abril, la cursa 7k i 25k del Port d’Envalira, amb la novetat de cronoescalada de ciclisme, i una cursa popular.

Les mesures de seguretat previstes per aquest esdeveniment que s’han inclòs en el protocol corresponent realitzat amb el Ministeri de Salut, preveuen la presentació d’un test d’antígens negatiu realitzat 48 hores abans de la sortida, l’ús de la mascareta, sortides individuals o de grups reduïts, punts de control, itineraris unidireccionals, zones de públic restringides, village reduït i a l’aire lliure o punts de desinfecció amb gel hidroalcohòlic.