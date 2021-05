Tall de trànsit a la Baixada del Molí d’Andorra la Vella aquest dissabte entre les 8 i les 18 hores

El carrer Baixada del Molí, a l’alçada del número 28 (a l’encreuament amb Prada Motxilla) es tancarà demà, dissabte, al trànsit entre les 8 del matí i les 6 de la tarda per l’emplaçament d’una grua de grans dimensions.

La circulació s’interromprà en els dos sentits de la marxa. Així doncs, als vehicles procedents de Santa Coloma per l’avinguda d’Enclar se’ls desviarà en direcció centre vila per l’avinguda Príncep Bellnoch, i els que vagin pel carrer Prat de la Creu en direcció a la Baixada del Molí s’hauran de derivar per la rotonda de Tobira cap a l’avinguda Tarragona.