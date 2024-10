La nova quota general de 900 autoritzacions de residència i treball i de treball fronterer inclou els requisits vinculats al català per a les renovacions

Un treballador del sector de la fusta (SFGA)

El Govern ha donat llum verda aquest dimecres al Reglament de la quota general de les autoritzacions de residència i treball i de les autoritzacions de treball fronterer, que contempla 900 permisos, ampliable en un 30% com és habitual. Del total, 702 es corresponen a residència i treball, mentre que 198 són per a fronterers. La nova quota té el mateix número d’autoritzacions que l’actual, que va ser aprovada el 24 d’abril d’enguany, i a la qual, precisament, substituirà perquè finalitza aquest 31 d’octubre.

La nova quota, amb vigència fins el 30 d’abril de 2025 i que compta amb el vistiplau del Consell Econòmic i Social (CES), incorpora una novetat vinculada a la llengua catalana. I és que es tracta de la primera quota d’immigració després de l’aprovació i de l’entrada en vigor de la Llei de la llengua pròpia i oficial. Per això, les persones a les quals s’atorgarà una autorització de residència i treball a l’empara d’aquest Reglament hauran d’acreditar, en el moment de sol·licitar-ne la renovació, un nivell de català que varia en funció que es tracti de la primera renovació o de la segona.

En aquest sentit, s’ha previst un període transitori fins al 26 d’abril de 2026, per les persones que presentin la primera renovació i que no tinguin el nivell A1. Aquestes persones podran obtenir la primera renovació si acrediten el seguiment de la formació de llengua catalana de 30 hores anomenada “Itinerari de seguiment de coneixements bàsics de català” impartida als centres de català del Govern mitjançant la presentació del Certificat de seguiment de l’Itinerari de coneixements bàsics de català.

També podran presentar el Certificat d’exempció del seguiment de l’Itinerari de coneixements bàsics de català expedit pel Departament de Política Lingüística. Aquest certificat es pot aconseguir si es disposa d’un certificat acreditatiu d’un centre educatiu que indiqui que s’ha cursat la matèria de llengua catalana durant un any acadèmic com a mínim; o si es disposa d’un certificat d’una acadèmia o un centre de llengües que indiqui que s’han cursat 70 hores de la matèria de llengua catalana com a mínim; o bé si es supera una entrevista personal als centres de català per a acreditar que es parla català.

Per a obtenir el Certificat d’exempció, mitjançant la demostració d’algun dels supòsits anteriors, la persona interessada ha de lliurar la sol·licitud corresponent (J7T004) al Centre de Català d’Escaldes-Engordany juntament amb la documentació adjunta que preveu la sol·licitud. També es pot fer telemàticament a través del tràmit J7T004 al web www.e-tramits.ad.

Les primeres renovacions d’autoritzacions atorgades en mèrits de Reglaments de quota general aprovats després del 26 d’abril de 2026, hauran de presentar un diploma oficial de llengua catalana de nivell A1 emès pel Govern d’Andorra, o un títol, diploma o certificat equivalent degudament reconegut per l’Executiu. És a dir, s’eliminarà el Certificat de seguiment de l’Itinerari de coneixements bàsics de català i el Certificat d’exempció.

En el cas de la segona renovació, vinculada al nivell A2 de català, s’haurà de presentar un diploma oficial de llengua catalana emès pel Govern d’Andorra, o un títol, diploma o certificat equivalent degudament reconegut per l’Executiu.

Es recorda que a la Llei de la llengua pròpia i oficial s’estableix que el requisits de renovació dels permisos vinculats al nivell de català (A1 primera renovació i A2, segona) també s’aplicaran a partir de 2029 a les persones amb una autorització de treball fronterer, així com a residència i treball per compte propi; de residència sense treball; i de residència per a persones estrangeres que contribueixen al desenvolupament de l’economia digital i l’emprenedoria.