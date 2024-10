L’Abril, actuarà divendres a la Seu i l’Íster el 8 de novembre

Les joves cantants Abril i Íster oferiran concerts a l’Ateneu Alt Urgell de la Seu d’Urgell, dins la programació KM.0 de la Casa de la Música de Lleida, l’Alt Pirineu i Aran. Aquest concert compta amb el suport de l’Ajuntament de la Seu, l’Ateneu, l’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI), l’Institut Català de les Empreses Culturals, Fundació ICG i Supsa Supermercats Pujol – Plusfresc. El preu de les entrades és de 5 euros, però per a les sòcies de l’Ateneu és gratuït.

Pel que fa a Abril, la cantant actuarà el divendres, dia 25 d’octubre, a les 20 hores. De la seva banda, Íster ho farà el divendres, 8 de novembre, també a les 20 hores. En ambdós casos, els concerts es faran a l’Ateneu Alt Urgell. Per a entrades i més informació cal consultar la pàgina web www.orfeolleidata.cat.





Les artistes

L’Abril ha viscut sempre en un hàbitat artístic. Als tres anys va començar a fer classes de teatre i de música a l’escola “L’Intèrpret” on va estudiar cant i va especialitzar-se en el violoncel com a instrument. Amb els anys l’Abril també decideix aprendre a tocar la guitarra i l’ukulele pel seu compte. Aquest fet porta la jove artista lleidatana a desenvolupar un gran interès pel món de la composició musical i comença a fer les seves primeres cançons entrada l’adolescència, a la vegada que compagina aquesta faceta amb la de la interpretació. Al febrer de 2021 l’Abril guanya la convocatòria “Buc Lab”, un projecte d’acompanyament musical que aposta per donar a conèixer el jove talent lleidatà. Aquesta oportunitat fa que aconsegueixi gravar el seu primer EP, que consta de cinc cançons treballades durant un any als Bucs d’assaig de Lleida.

Defineix les seves composicions pròpies com a pop alternatiu. Tot i que té les cançons arranjades per banda, com es podrà escoltar a les gravacions, les versions originals van ser en acústic, amb només guitarra o ukelele i veu, escrites a la seva habitació, sinceres i íntimes. Dona especial importància a les seves lletres, en català i anglès, força introspectives i que s’esforça a treballar per a expressar de manera delicada les seves emocions.

Cartell anunciant el concert d’Abril a la Seu

De la seva banda, Íster és una composició musical formada per dues germanes, l’Ester cantant i compositora i l’Elena, la xelista. Van començar a tocar juntes a l’estiu de 2023 i des de llavors, han estat captivant al públic amb la seva música en diversos concerts. Les dues germanes s’uneixen per a crear una experiència melòdica que convida a la reflexió i la connexió. Cada nota i lletra que l’Ester crea actua com una finestra a l’autenticitat, explorant les veritats compartides que neixen en cada cor. Les cançons reflecteixen la sensibilitat de l’Ester i el seu compromís amb l’autenticitat. Cada vers i cada melodia són detalls de la seva pròpia experiència, i al mateix temps, una invitació perquè uns altres se submergeixin en els seus propis sentiments i reflexions.