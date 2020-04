La Mútua de l’Alt Pirineu dona 7.000 euros a la Fundació Sant Hospital per comprar material sanitari

La Mútua de l’Alt Pirineu ha fet una donació de 7.000 euros a la Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell per comprar material sanitari i equipament de protecció per al personal sanitari per fer front a la COVID-19.

L’acte simbòlic de donació d’aquest xec de 7.000 euros ha tingut lloc aquest matí davant la seu social de la Mútua de l’Alt Pirineu a càrrec de Josep Colom i Josep Ramon Tarrés, president i sotspresident d’aquesta entitat mutualista, i que han recollit el president de la FSH i alcalde de la Seu d’Urgell, Jordi Fàbrega, i el gerent de l’hospital, Francesc Guerra.

En el moment d’aquesta donació, Josep Colom, president de la Mútua de l’Alt Pirineu, ha manifestat que “al ser una entitat de la Seu d’Urgell sempre procurem ajudar dins de les nostres possibilitats, i en aquest cas a la Fundació Sant Hospital per ser una de les institucions que més ho necessita per a fer front aquesta pandèmia de la COVID-19”. Colom ha explicat que aquesta donació econòmica ha sortit del fons del mutual de l’entitat. “Ha estat una decisió de la junta directiva de la mútua amb l’objectiu que la Fundació Sant Hospital pugui comprar equips de protecció per als professionals sanitaris i tests per a poder fer proves de la COVID-19”.

Per la seva part, Jordi Fàbrega, president de la FSH i alcalde de la Seu, ha agraït a la Mútua de l’Alt Pirineu aquesta donació de 7.000 euros “que aniran molt bé per a poder comprar material de protecció i intentar incorporar el test-diagnòstic a la Fundació per poder fer des del nostre hospital els PCR directament, i així poder afrontar aquesta pandèmia de la COVID-19 que està generant una despesa molt important”.

El president de la FSH ha explicat aquests 7.000 euros es destinaran a la compra de material de protecció per als professionals sanitaris com són els EPIS, materials de diagnòstic i aparells per ecografies i radiologia.

Fàbrega ha volgut afegir que “aquesta generositat per part de la mútua ens omple d’alegria, i per això vull agrair a tots els mutualistes i la seva junta directiva aquest gest que afavoreix a tota la població de la Seu i de l’Alt Urgell”. L’alcalde urgellenc i president de la FSH també ha remarcat que les grans aportacions han estat per part d’empreses i entitats de la Seu d’Urgell i del Pirineu. “Això ho hem de posar en valor i hem de tenir memòria quan tot això passi”, ha reblat Fàbrega.