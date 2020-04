El Govern aprova per ordre ministerial el subsistema de vigilància de les malalties infeccioses

Des del 2011 que el Govern tenia pendent regular per odre ministerial la vigilància de les malalties infeccioses. Amb l’impacte de la Covid-19, aquesta ordre, que ja s’estava treballant, ha rebut l’impuls definitiu per tirar endavant. En ella és parla dels Sars-Cov-2 i de 68 infeccions més de declaració obligatòria per part dels professionals de la salut.

L’executiu ha aprovat per ordre ministerial el subsistema de vigilància de les malalties infeccioses que aquest dimecres entra en vigor.

Tot i que per llei els professionals de la salut ja havien de comunicar obligatòriament al Govern les dades relatives a les malalties infeccioses de declaració obligatòria, el fet és que no estava regulat el funcionament que depenia del sistema nacional de vigilància de la salut pública. Amb l’impacte de la Covid-19 el text que el ministeri ja estava treballant ha inclòs aquesta nova infecció i ha vist finalment la llum.

Defineix les malalties que cal declarar de manera obligatòria, que en total són 69, també el que és un cas individual i el que són els casos agrupats o clúster. També regula com s’han de fer les declaracions nominals com de quantitat de casos i la periodicitat en què s’han de facilitar les dades.

En l’annex es detallen els criteris clínics que han de fer sospitar de l’aparició de cada una de les infeccions així com quines són subjectes a declaracions nominals urgents, com ara la Covid-19 o altres brots o situacions epidèmiques, i quines no.

El llistat inclou malalties infeccioses que no tenen presència a Andorra com la febre groga i d’altres de transmissió sexual com la sífilis o el VIH.