El Grup de Folklore Casa de Portugal organitza nombroses activitats pel seu 30è aniversari

Els membres del Grup de Folklore Casa de Portugal amb els seus abillaments típics, al Santuari de Meritxell. Foto: Cedida

Amb motiu de la commemoració del seu 30è aniversari, el Grup de Folklore Casa de Portugal ha organitzat un programa d’activitats que estan obertes a tothom. En un primer moment, els diferents actes se celebraran de forma més immediata durant els mesos d’abril, maig i juny. S’ha previst una exposició; la presentació d’un llibre sobre l’entitat; una conferència; la projecció d’una pel·lícula; un concert; el festival de folklore Danses del Món; i la celebració del Dia de Portugal, Camões i comunitats portugueses.

El programa d’activitats

  • 14 d’abril, 19h30. Sala B’Art del Centre Cultural La Llacuna, a Andorra la Vella.
    Inauguració de l’exposició “Memòries de la dictadura”.

  • 22 d’abril, 19h. Biblioteca del Ministeri de Cultura, a Encamp.
    Llançament del llibre “Integrats”.

  • 25 d’abril, 17h. Sala d’actes del Centre Cultural La Llacuna, a Andorra la Vella.
    Conferència “Societat, emigració i resistència”, a càrrec de Daniel Bastos.
    Pel·lícula “Portugueses” – Vicente Alves do Ó.

  • 1 de maig, 22h. Sala de Festes del Complex d’Encamp.
    Concert musical amb Chris Ribeiro.

  • 2 de maig, 18h. Sala del Prat del Roure, a Escaldes-Engordany.
    Festival de folklore “Danses del Món”.

  • 10 de juny, 19h. Borda Cal Paleta, a Escaldes-Engordany.
    Celebració del Dia de Portugal, Camões i comunitats portugueses.

