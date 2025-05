La muntanya cobra vida amb les activitats familiars de la Skyrace Comapedrosa 2025

Les classes de ioga entre muntanyes no mancaran en l’edició d’enguany (Ocisport)

Torna l’emoció de la muntanya amb una nova edició de l’Skyrace Comapedrosa, que se celebrarà els dies 26 i 27 de juliol al Principat d’Andorra i que enguany torna a ser seu d’una prova oficial de les XTERRA Trail Run World Series. L’esdeveniment obre novament les portes a una programació paral·lela pensada perquè famílies, acompanyants i amants de la natura visquin una experiència completa al cor de la vall de Comapedrosa.

La Skyrace Comapedrosa 2025 proposa activitats exteriors per a tots els públics, que combinen esport, benestar i aventura. Els qui s’acostin a gaudir de l’esdeveniment podran participar en classes de ioga entre muntanyes, rutes de senderisme guiades i activitats especials com les vies ferrades a Andorra. Els més petits també tindran el seu espai amb curses infantils pensades per a introduir-los de manera lúdica en el món del trail.

Aquest programa complementari és una invitació a reconnectar amb la natura, compartir moments en comunitat i celebrar un estil de vida actiu en un entorn privilegiat.

Tota la informació sobre la cursa i el calendari d’activitats ja estan disponibles a la web oficial d’Skyrace Comapedrosa.