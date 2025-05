El Carrer Major de la Seu celebra dissabte la seva ‘Prefesta’

Cartell anunciant la “Prefesta” al carrer Major de la Seu

El carrer Major de la Seu d’Urgell escalfa motors per a la seva Festa Major, prevista per a l’estiu, tot organitzant una ‘Prefesta’ que tindrà lloc aquest dissabte, 31 de maig, a partir de les 4 de la tarda. La proposta de la Comissió de Festes veïnal té el suport de l’Ajuntament urgellenc i en aquest cas es fa a poca distància de la part alta carrer: al Parc del Cadí. És obert a tothom i hi haurà servei de barra.

Els actes previstos inclouen un bingo, que es durà a terme a partir de les 5 de la tarda. Més tard, a les 7, es podrà participar en una sessió de karaoke. I a partir de les 8 del vespre hi haurà sopar de ‘Tapa i glop’.

Ja de nit (22.30 h) serà el torn dels concerts en directe, que començaran amb l’actuació de Llei de Birra, formació urgellenca de versions de rock. Després (23.30) pujarà a l’escenari Sutrak, banda punk metal de Lladó (Alt Empordà). I per a acabar, passada la mitjanit (0.30 h) serà el torn de Punk de Trobada & Friends, amb el seu punk-rock pirinenc.