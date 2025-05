SOS Pirineus organitza un acte a Bellver de Cerdanya sobre “integritat dels càrrecs públics”

Acte de SOS Pirineus a Bellver de Cerdanya

La plataforma SOS Pirineus ha organitzat per aquest dissabte al matí, a l’Ateneu Popular de Bellver de Cerdanya, un acte que han titulat ‘Prou corrupció a Cerdanya: per la integritat dels càrrecs públics’. Amb aquesta activitat, des del col·lectiu volen manifestar-se en contra del que consideren com a “pressions a entitats de protecció del medi ambient en la denúncia de presumptes irregularitats urbanístiques”.

Els organitzadors han anunciat que a la sessió hi intervindran Núria Martí, J.M. Lecea i Artur Rojas, en representació de SOS Pirineus, juntament amb Arnau Corberó, membre de Pirineu Viu; Dani Cornellà, diputat de la CUP per la circumscripció de Girona; Joan Manel Serra, portaveu d’ERC a l’Ajuntament de Puigcerdà; Mario Mata, membre de Comuns Sumar a l’Alt Urgell, i un representant de l’entitat Ecologistes en Acció.

L’acte ha anat precedit per la retirada, per part de la mateixa entitat, d’una imatge del cartell anunciador en què hi apareixia una foto d’una construcció per la qual SOS Pirineus havia presentat una denúncia penal, perquè consideraven que s’ha construït un habitatge en un espai que té la condició de cobert agrícola. Aquest edifici és propietat de Joan Porta, exregidor de Bellver, que és també fill de l’exalcalde del municipi.

Es dona la circumstància, però, que recentment el Jutjat d’Instrucció de la Seu d’Urgell ha arxivat aquesta causa penal. Això ha motivat que Porta trametés al començament d’aquest mes un burofax en què instava els organitzadors de l’acte a retirar del cartell la foto en què hi apareix la finca de la seva propietat. Des de SOS Pirineus admeten que hi ha hagut aquest arxivament de la denúncia, si bé afirmen que se’n van assabentar “sense que cap organisme oficial ens avisés, malgrat haver fet la denúncia a través de l’OAC”. També afirmen que recentment han escrit “una carta al Jutjat i a Fiscalia apel·lant a l’interès legítim”, tot al·ludint a l’article 454.4 de la LOPJ.

L’entitat ha matisat que han decidit “desdibuixar” l’esmentada imatge per “respecte per la decisió judicial penal”, que ha arxivat el cas, si bé hi afegeixen que no comparteixen la decisió perquè segueixen considerant que hi havia “greus indicis” en els informes fets per la Síndica Municipal de Greuges i per l’Oficina Antifrau de Catalunya. En tot cas, matisen que ara el Jutjat de la Seu ha traspassat el cas a la via administrativa. I pel que fa al burofax, opinen que és “una flagrant amenaça a la llibertat d’expressió”. D’altra banda, sobre l’acte que han organitzat per a aquest dissabte, a partir de les 11 del matí, afirmen que volen “explicar-hi alguns últims casos”.