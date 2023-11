La mobilització del 31-O per a l’habitatge dona els primers resultats

Reunió urgent del Govern arran de la mobilització de DenunciAND per a reclamar habitatge (SFGA)

El cap de Govern, Xavier Espot, ha convocat una reunió política extraordinària per a valorar la concentració ciutadana que va tenir lloc ahir dimarts al vespre, una trobada a la qual han assistit alguns membres del Govern, com la ministra d’Habitatge i el ministre portaveu, així com els presidents dels grups parlamentaris de la majoria.

Un cop finalitzada la trobada, Xavier Espot ha explicat als mitjans de comunicació, juntament amb la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, que el Govern és conscient del malestar i els neguits de les persones que es van manifestar ahir i que comparteix les preocupacions de la gent que ha sortit al carrer reclamant solucions per a l’habitatge.

En aquest sentit, el cap de Govern ha explicat que una bona part de l’acció de l’Executiu se centra en mesures per a fomentar l’habitatge a preu assequible, com són la compra i rehabilitació d’edificis per a destinar-los a lloguer assequible o la construcció per iniciativa pública i públic-privada d’habitatges de lloguer assequible. Altres mesures són el nou impost sobre la inversió estrangera immobiliària que donarà recursos per a nous projectes d’habitatge assequible, i iniciatives per a aconseguir que els pisos buits i els pisos destinats a lloguer turístic tornin al mercat de lloguer residencial per a les persones que viuen i treballen al país.

Tant Xavier Espot com Conxita Marsol han volgut deixar clar que la nova Llei de mesures per a l’habitatge de lloguer vol protegir i donar seguretat al llogater amb pròrrogues automàtiques dels seus contractes amb períodes d’entre 1 i 4 anys en funció de l’antiguitat del contracte. Marsol ha llençat una missatge de tranquil·litat explicant que el 60% dels contractes quedaran prorrogats de forma automàtica i forçosa per un període de 4 anys.

El cap de Govern i la ministra han aprofitat la compareixença per a denunciar algunes pràctiques fraudulentes i abusives per part d’immobiliàries o propietaris que envien cartes als llogaters indicant que han de marxar de l’habitatge abans que acabi l’any. El Govern recorda que això quedarà sense efecte un cop entri en vigor la Llei i, per tant, les persones que reben aquestes notificacions en la pràctica totalitat dels casos podran romandre a les seves llars amb la pròrroga forçosa i automàtica que regularà la Llei de mesures d’estímul i estabilitat dels habitatges de lloguer.

Espot ha explicat, a més, que convocarà els presidents dels grups parlamentaris la setmana vinent per a intentar teixir consensos amplis i mesures concretes al voltant de l’habitatge, el creixement urbanístic i la inversió estrangera. El cap de Govern considera que la manifestació per l’habitatge és un clam ciutadà també perquè hi hagi diàleg polític i es consensuïn mesures en aquestes qüestions, que no s’haurien d’utilitzar com a armes de curta volada per a contribuir al desgast polític de les diverses formacions.