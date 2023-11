Andorra Endavant discrepa amb Concòrdia sobre les esmenes a la Llei del lloguer

La consellera general i líder d’Andorra Endavant, Carine Montaner (Consell General)

Andorra Endavant considera desafortunades les afirmacions del grup parlamentari Concòrdia+Desperta Laurèdia on es diu que és “hipòcrita esmenar el projecte de llei de mesures d’estímul i d’estabilitat del mercat d’arrendament d’habitatge” quan precisament presentar esmenes és la feina número 1 dels consellers generals per a aconseguir resultats per als ciutadans.

La presidenta del grup parlamentari Andorra Endavant (AE), Carine Montaner, té l’esperança que la majoria accepti les esmenes presentades per AE al projecte legislatiu de lloguers tenint en compte la mà estesa, la maduresa política i la voluntat de consens d’aquesta legislatura. Afirma que “estem molt lluny de les maneres de fer de la legislatura anterior en la qual no es podia parlar”.

Segons Montaner, “el rol d’un conseller general, és defensar els interessos del poble andorrà des del Consell formulant esmenes i intentant canviar el text inicial buscant la millora i intentant convèncer la majoria amb la pertinència de les esmenes presentades. L’objectiu és reflectir la voluntat del poble andorrà i fer propostes equilibrades i justes que donen qualitat de vida als ciutadans”.

La líder d’Andorra Endavant assenyala que “si el primer partit de l’oposició, per a la llei més important del mandat, pensa que és hipòcrita esmenar-la, què farà durant la legislatura per a la resta de les lleis Pensem que és un plantejament desafortunat”.

Montaner afegeix que “nosaltres no jugarem amb l’angoixa de la gent. En política necessitem més accions més treball, menys ego, menys màrqueting, i menys rèdit polític”.





Reunions de poble sobre habitatge

D’altra banda, Andorra Endavant, tenint en compte el desconeixement del poble andorrà pel que fa els seus drets, farà reunions de poble a cada parròquia per a informar els ciutadans dels seus drets en relació a l’habitatge, tenint en compte que hi ha alguns propietaris que no respecten la llei i que trameten cartes perquè els llogaters marxin del pis quan és il·legal en base de l’element invocat. Des d’Andorra Endavant es considera que hi ha molta gent desemparada.





Valoració de la manifestació

Per a Andorra Endavant, la manifestació de dimarts a favor d’un habitatge digne i contra les polítiques del Govern demostra que “Andorra està al límit”, en paraules de Montaner. “Fa massa anys que dura i tenim una situació molt gangrenada, cosa que explica l’expressió del descontentament del poble andorrà. Considerem que, més que mai, cal ser constructius amb el Govern per a sortir d’aquesta situació infernal per a moltes famílies i que la feina d’un grup parlamentari és defensar els interessos del poble on toca, actuant des del Consell General”, sentencia la líder d’AE.